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03.06.2021 15:20
Рубрика: Власть

"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с Волгоградской областью

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подписи на документе поставил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Стороны договорились о реализации проектов "Цифровой регион" и "Умный город", а также о других совместных инициативах, направленных на повышение доступности цифровых сервисов для населения и юридических лиц Волгоградского региона. Подписание состоялось на международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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- Сегодняшнему подписанию предшествовала масштабная работа по цифровизации государственных и коммерческих объектов в Волгоградской области, и это соглашение выводит наше сотрудничество на новый уровень. Мы объединим и сфокусируем усилия на базовых сферах, обеспечивающих деятельность всего региона. Уверен, реализация соглашения позволит улучшить инвестиционный климат Волгоградской области и повысит качество жизни населения региона, - отметил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком".

- У нас хорошие взаимоотношения с "Ростелекомом": только за последние несколько лет мы реализовали проекты на сумму более 5,5 миллиарда рублей. И сейчас в рамках обсуждения планов мы видим, что те проекты, которые будет реализовывать "Ростелеком" на территории Волгоградской области, важны для населения, особенно в этот сложный период, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и я уверен, что подписанное соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации наших проектов, - отметил Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

"Ростелеком" сегодня проводит модернизацию региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения Волгоградской области. Работы будут завершены в конце текущего года, затем национальный провайдер станет обеспечивать ее функционирование до конца 2024 года.

В числе масштабных проектов, реализуемых "Ростелекомом" совместно с правительством региона, - ГИС "Система образования Волгоградской области". Технологическое решение обеспечивает работу в едином цифровом пространстве всех образовательных учреждений в области, включая школы, детские сады, областной и муниципальные комитеты образования, колледжи и училища.

В рамках построения систем "Умный город" национальный провайдер модернизировал системы освещения в городе Михайловка. Экономия электроэнергии от внедренных технологий в муниципалитете составила более 70 процентов.

- Это лишь малая часть наших проектов в Волгоградской области. На юге страны мы планомерно переходим от "Умного города" к "Цифровому региону", оцифровываем и интегрируем на единой платформе такие социально значимые сферы, как медицина, ЖКХ, безопасность и многие другие. Такая централизация цифровых процессов повышает их эффективность, снижает затраты на модернизацию и эксплуатацию и в целом повышает экономическую эффективность регионов, - подчеркнул Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" в Волгоградской области в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" охватил оптической инфраструктурой около 200 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек. Ежегодно компания в регионе обеспечивает более тысячи аудиторий видеонаблюдением при проведении ЕГЭ. В период пандемии прошлого года "Ростелеком" организовал колл-центры для 72 медицинских учреждений Волгоградской области. Сегодня в регионе оптической инфраструктурой "Ростелекома" охвачены почти 50 процентов домохозяйств.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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