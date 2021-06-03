Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили "Россети Юг" и НПП "ЭКРА"

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Россети Юг" и НПП "ЭКРА". Оно нацелено на решение актуальных задач научно-технического и инновационного развития электроэнергетики.

Соглашение подписали генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев и генеральный директор ООО "НПП "ЭКРА" Константин Дони. Стороны планируют усилить взаимодействие для повышения эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработки конкурентоспособных технологий, коммерциализацию интеллектуальной собственности.

Реализация совместных проектов и их дальнейшее продвижение будет основываться на технологических прогнозах развития энергетической отрасли.

Отметим, что проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является одним из основных направлений инновационного развития ПАО "Россети". Цель этой деятельности - создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также выполнение прикладных научных работ, направленных на улучшение существующих технологий и изделий.

Как сообщил Борис Эбзеев, сотрудничество между ПАО "Россети Юг" и НПП "ЭКРА" будет реализовываться через организацию и формирование предложений для разработки и внедрения импортонезависимых решений, устройств или электронных компонентных баз и конкурентоспособных технологий.

- Мы будем формировать перечень перспективных направлений в области технического и инновационного развития в электроэнергетике, а также испытанной и адаптированной под специфику российской энергетики продукции, готовой к внедрению и коммерциализации, - сказал Борис Эбзеев.

Эффективность таких работ будет способствовать дальнейшему развитию электросетевого комплекса.

В свою очередь генеральный директор НПП "ЭКРА" Константин Дони подчеркнул, что соглашение станет логическим продолжением давних партнерских отношений с "Россети Юг", которым уже более 15 лет. За это время НПП "ЭКРА" помогло реализовать множество стратегически важных проектов, включая объекты к Чемпионату мира по футболу и Олимпиаде в Сочи.

- Кроме этого, НПП "ЭКРА" принимает активное участие в осуществлении масштабной инициативы Минэнерго России по развитию "зеленой" энергетики", - добавил Константин Дони.