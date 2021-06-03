В арт-кластере "Таврида" чиновникам устроят "прививку творчеством"

Под Судаком в бухте Капсель стартовал новый образовательный сезон арт-кластера "Таврида". Впервые в этом году на площадку форума приглашены молодые профессионалы в сфере творческих индустрий с инвалидностью. И впервые форум выходит за рамки направления "Искусство": творчество проникает в сферы науки и технологий. А для российских чиновников устроят "прививку творчеством".

На первую смену "Тавриды" - площадку для творчества и творцов - приехали 260 участников из 66 регионов страны. Сами создатели форума называют его "местом силы" для всех представителей творческих индустрий. Первая смена посвящена пяти направлениям - музыке, хореографии, театру и кино, арт и медиа.

В первый день совместной работы участники собираются в шатрах, где учатся танцевать, рисовать, петь, импровизировать. К примеру, группа из 20 человек, приехавших из Костромы, Тулы, Томска, Петрозаводска и десятка других городов, уже создает десяток картин, посвященных космосу. В этой творческой команде - встретившиеся впервые в Крыму специалисты по пошиву одежды, промышленные дизайнеры и студенты-филологи - как с инвалидностью, так и без ограничений по здоровью. На листах фанеры размером 1,5 на 1,5 метра под руководством наставника они рисуют космонавтов, планеты и полет в невесомости - основу будущей масштабной выставки в стиле монументальной живописи 1960-х годов. Большинство из молодых творцов впервые приехали в Крым, впервые - на "Тавриде", и для многих из них этот проект - не только общение, новые контакты и образование.

- Я узнала о "Тавриде" от знакомых, и на него очень хотелось поехать. Хорошо, что теперь появилась такая возможность, - рассказывает Татьяна, участница из Костромы - сидя на инвалидной коляске, она рисует темно-синее пространство космоса. - Я модельер одежды для людей с ограниченными возможностями, люблю рисовать и люблю космос - поэтому в этом задании для меня все сошлось. Думаю, что этот опыт - отличный источник вдохновения для моей работы.

Всего в рамках проекта "Мы вместе" на первой смене "Тавриды" будут работать и учиться 70 молодых людей с инвалидностью. Участники отмечают, что для них крайне важна возможность чувствовать себя не "людьми с ограниченными возможностями", как их традиционно называют, а "людьми с увеличенными потребностями" - то есть быть на "одной волне" и буквально на одной дороге, в одном зале с теми, кому не нужны коляски и проводники.

- Мы впервые собираем сообщество молодых профессионалов, представляющих творческие индустрии с инвалидностью, вместе с ними на площадке здесь наши резиденты. Но это не инклюзивный заезд, это профессиональная работа, - отмечает руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Впервые с этого года "Таврида-АРТ" открывает свой парк для гостей и жителей Республики Крым. Прогуляться по площадке форума, где расположены множество арт-фигур, ставших уже символами бухты Капсель, посмотреть на работу участников на открытых площадках можно будет свободно и бесплатно. Чтобы попасть на территорию арт-парка, необходимо только заполнить аккредитационную форму.

Однако одна из главных новинок "Тавриды" - это запуск "школ" для профессионалов в сфере управления экономикой. Шесть образовательных сессий станут основой программы для будущего университета креативных индустрий "Меганомика". Строительная площадка для учебных кампусов университета расположена практически у подножия горы Меганом. Возведение корпусов начнется, как только строительный проект пройдет экспертизу. Создатели направления "Меганомика" надеются, что уже в 2023 году университет примет первых студентов.

- Сейчас "Таврида" - это в основном художники, музыканты, театр. Но творческая деятельность - не только в искусстве. С этого года "Таврида" открывает для себя науку и технологии. В мире это год ООН объявила годом креативной экономики, - говорит Олег Иванов, визионер "Тавриды", заведующий кафедрой продюсерства и исполнительских искусств российской академии музыки им. Гнесиных. - В нашей первой школе мы собрали специалистов в управлении экономикой - это выпускники высшей школы государственного управления РАНХиГС, которые работают в администрациях муниципалитетов и регионов. Наша задача - сделать им "прививку творчеством". Например, вчера мы с ними выходили на галерах в море. И живут они по двое, в обычных домиках, где размещаются все участники "Тавриды". То есть они попали в среду, совершенно отличающуюся от той, к которой привыкли в своей работе чиновники. Это - одна из креативных технологий, позволяющих вывести человека из "зоны комфорта" и "перезагрузить" его мышление. Ведь работающим в сфере управления экономикой зачастую не хватает творческого начала, понимания, как работать с творцами. А кроме дизайнеров им никто не скажет, как должен выглядеть тот же современный городской транспорт, комфортный для людей.

Участниками следующей сессии "Меганомики" на "Тавриде" будут представители некоммерческих организаций. Затем приедут "перезагружаться" директора колледжей среднего специального образования, следом запланирована школа для вице-губернаторов.

Кстати

Всего за нынешний сезон на "Тавриде", с учетом участников и гостей форума на образовательных проектах организаторы арт-кластера ждут 3,5 тысячи человек. Самым масштабным событием "Тавриды" станет по традиции итоговый осенний фестиваль. Даже с поправкой на ограничения, касающиеся мер противовирусной безопасности, организаторы форума уверены, что гостями, зрителями и участниками "Тавриды" и фестиваля в 2021 году станут около 100 тысяч человек.