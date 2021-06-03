Температура морской воды на крымском побережье Черного моря сейчас колеблется в районе 17-18 градусов, но многих гостей полуострова она ничуть не смущает. А вот солнечные ванны очень популярны. Аренда лежака на большинстве пляжей обходится туристам в 50-150 рублей без ограничения по времени пользования.
- Отдыхаем в Ялте уже неделю и всем довольны, - рассказал турист из Екатеринбурга Валентин Петрякин, приехавший на курорт с женой и дочерью. - В городе появилось много новых благоустроенных зон отдыха. Прохладная погода пока не позволяет активно купаться и загорать, но в Крыму есть что посмотреть. Вот съездили накануне в отреставрированное "Ласточкино гнездо", и все в восторге. А цветущие маковые поля чего стоят - это потрясающие впечатления!
На курортах Краснодарского края летний курортный сезон в этом году открылся еще первого мая. Однако с наступлением календарного лета в Черном море на побережье Кубани купаются лишь смельчаки. Морская вода прогрелась максимум до плюс 18 градусов, в то время как комфортной для плавания считается минимум 23. Всему виной - погода.
В Сочи периодически льют дожди. В Анапе на всех пляжах из-за холодной воды и сильных волн купание запрещено. А в Геленджике немного теплее - там завтра планируют открыть летний курортный сезон, но плавательный еще вряд ли.
Но синоптики успокаивают: в середине июня, по их прогнозам, на Черноморском побережье Кубани ожидается значительное потепление - температура воздуха установится на отметке выше 20 градусов, а значит морская вода прогреется и массовый сезон купания наконец-то откроется.
Комфорт под боком
Но многим для купания и не нужно ехать далеко. Первого июня пляжный сезон стартовал в Ставрополе. Комсомольский пруд в Таманском лесу десятилетиями привлекает горожан своим местоположением: лес находится в самом центре города, и к пруду можно пройти пешком сразу из нескольких районов города.
В прошлом году его хорошенько почистили, и он даже попал в федеральный реестр лучших муниципальных практик по благоустройству. На берегу водоема появились ухоженные пляжи, кабинки для переодевания, фонтанчики с водой, удобные прогулочные тропинки и деревянные настилы. Еще здесь оборудовали множество спортивных и детских площадок, несколько кафе и мелких точек продажи еды и напитков.
Вход на территорию пруда, купание и пользование спортивными площадками - совершенно бесплатные. Если же вы захотите потратиться, то можете взять в прокат водный скутер (300 рублей), водные лыжи (500) или катамараны (200-300). Добавим, что плавать в водоеме разрешено с пяти часов утра до восьми вечера. За безопасностью ежедневно будут следить как минимум десять спасателей.
В Ростове-на-Дону купаться официально разрешено только на трех пляжах: Центральном, расположенном в Левобережном парке, пляже парка "Дружба" в Северном жилом массиве и на пляже Зеленого острова. На них с 10.00 до 20.00 дежурят спасатели и медики.
Но как сообщили в областном Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целом в области для купания доступны более 50 пляжей. Но всего в регионе в этом году планируется открыть 117 пляжей (из них 16 детских) и 112 мест отдыха у воды. На них будут дежурить более 1000 спасателей.
В столице Чечни единственный водоем, на котором разрешено купание, - водохранилище "Грозненское море". Отличительной особенностью этого "моря" являются его пляжи. Дело в том, что они специальной перегородкой разделены на мужской и женский. На женскую территорию позволено входить только представительницам прекрасного пола и мальчикам в возрасте до 12 лет. Кстати, несмотря на то, что мужской пляж находится почти в километре, далеко не все дамы раздеваются до купальников. Большинство из них плескаются в воде в одежде, специальных халатах или платьях.
В Калининградской области сейчас завершается подготовка к курортному сезону береговых линий. К примеру, два пляжа Янтарного городского округа, получившие престижную международную премию "Голубой флаг", обследовали водолазы.
Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Янтарного, на пляжах регулярно просеивают песок, очищая его от камней и мусора. Не дожидаясь официального открытия сезона, на дежурство уже давно заступили спасатели.
Такса за вход на городские пляжи в Калининградской области не взимается, но платные услуги там все-таки предоставляют. В Янтарном, например, можно арендовать шезлонги и зонтики - деньги от этого поступают в городской бюджет. В прошлом году услуга стоила 300 рублей. В текущем же тариф может увеличиться, его планируют утвердить в ближайшие дни.
А в Пензе комфортом окружит вас платный пляж. Он оборудован на затоне Суры в микрорайоне Город Спутник. Здесь есть привозной чистый песок и современная инфраструктура.
Вход обойдется в 100 рублей с человека за сутки, для местных жителей действует скидка в 50 процентов. Дети ростом до 150 сантиметров проходят на пляж бесплатно, но только в сопровождении взрослых. Ну а до 10 часов утра и после 17.30 пользоваться инфраструктурой пляжа можно бесплатно. Отдыхающим предоставляются беседки в расположенной рядом парковой зоне стоимостью от 400 до 1000 рублей, а также следующие услуги: спасательная служба, медпункт, туалет и душ, кабины для переодевания, служба клининга, волейбольная площадка. За дополнительную плату работает зона воркаута, барбекю и кафе.
- Мне и моим родным здесь очень нравится. Привозной песок, огороженная территория, есть волейбольная площадка. А главное - дно очищено и есть буйки, - не скрывает удовольствия пензяк Сергей.
Север обгоняет Юг
Пока Кубань сгоняет мурашки от прохлады, аномальная жаркая погода принудила пермяков купаться в реках Каме, Чусовой и Сылве. Хотя официально в Пермском крае не открыт ни один пляж. Также пока никто не обращался за разрешением на использование водных объектов для организации отдыха.
- Я начал купаться в самую жару, в конце мая, на Мотовилихинском пруду, - рассказал "РГ" пермяк Алексей Созыкин. - На Каме холодно еще, а на пруду вода у берега уже прогрелась. Так что накупался от души. Народу на берегу много, и некоторые, как и я, плавали. Хотелось бы сказать, кстати, что властям наконец стоит очистить пруд. Два года назад там вроде бы убирали мусор, но все равно по дну ходить опасно - много ила и сор всякий.
В Екатеринбурге берега городского пруда так же усыпаны загорающими. Заработали и немногочисленные частные пляжи - например, песочный на берегу озера Балтым.
В числе услуг, которые предлагают их хозяева, - предоставление шезлонгов (от 300 до 900 рублей в зависимости от того, в будний или выходной день вы придете, а также прилагаются ли к ним матрасы, зонты и прочие "удобства") и беседок (до 2800 рублей). Вход на большинство пляжей - свободный, но есть и такие, на которые вы сможете попасть, только заплатив 500 рублей.
Более всего востребованы городские пляжи с бассейнами. В популярном комплексе Cuba Beach Clu, что на берегу Верх-Исетского пруда, аншлаг - практически с 14 мая, когда бассейн наполнили водопроводной водой. Помимо пляжной зоны там есть спортивные площадки, бары, работает ночная дискотека. Впрочем, входной билет недешев как для взрослых - 700 рублей, так и для детей - 400.
А вот в Санкт-Петербурге, как показал анализ проб воды, все акватории в черте города, в том числе пляжи Финского залива, требованиям санитарного законодательства не соответствуют. И купаться на них запрещено.
- Употребление воды открытых водоемов для питья, а также ее заглатывание при купании создают угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - отметили в местном управлении Роспотребнадзора.
Вразвалочку
В Приморском крае не спеша готовятся к сезону купания и загара. По традиции он открывается 15 июня. Во Владивостоке два частных пляжа. И на отдых на них нужно будет потратиться. Так, место под палатку обойдется в 200 рублей, столько же стоит аренда шезлонга, от 150 до 250 рублей потребуется заплатить за место для автомобиля.
Муниципальные пляжи - бесплатные. Здесь пока идет подготовка к купальному сезону. В скором времени там появятся раздевалки и медпункты, а также на них будут работать спасатели. Но таких пляжей - весьма ограниченное число. И состояние у них, честно говоря, сейчас не очень презентабельно.