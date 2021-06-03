Сезон купания в Крыму открылся еще в мае, и там будут официально работать 460 пляжей. По данным минкурортов региона, подавляющее большинство из них подготовились к приему туристов. Масштабно реконструированы пляжи в Симеизе, в Гурзуфе и Алупке. Пляж "Пионер" в Симеизе преобразился в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Подрядчик усилил берегоукрепительные сооружения, установил подводные и надводные волноломы и увеличил "съеденную" прибоем пляжную зону до 20 метров. Поверх крупного щебня насыпали обточенную морем мелкую гальку. Также обустроен огражденный спуск на пляж для маломобильных групп населения.

Температура морской воды на крымском побережье Черного моря сейчас колеблется в районе 17-18 градусов, но многих гостей полуострова она ничуть не смущает. А вот солнечные ванны очень популярны. Аренда лежака на большинстве пляжей обходится туристам в 50-150 рублей без ограничения по времени пользования.

- Отдыхаем в Ялте уже неделю и всем довольны, - рассказал турист из Екатеринбурга Валентин Петрякин, приехавший на курорт с женой и дочерью. - В городе появилось много новых благоустроенных зон отдыха. Прохладная погода пока не позволяет активно ­купаться и загорать, но в Крыму есть что посмотреть. Вот съездили накануне в отреставрированное "Ласточкино гнездо", и все в восторге. А цветущие маковые поля чего стоят - это потрясающие впечатления!

На курортах Краснодарского края летний курортный сезон в этом году открылся еще первого мая. Однако с наступлением календарного лета в Черном море на побережье Кубани купаются лишь смельчаки. Морская вода прогрелась максимум до плюс 18 градусов, в то время как комфортной для плавания считается минимум 23. Всему виной - погода.

В Сочи периодически льют дожди. В Анапе на всех пляжах из-за холодной воды и сильных волн купание запрещено. А в Геленджике немного теплее - там завтра планируют открыть летний курортный сезон, но плавательный еще вряд ли.

Пока Кубань сгоняет мурашки от прохлады, аномальная жаркая погода принудила пермяков купаться в реках Каме, Чусовой и Сылве

Но синоптики успокаивают: в середине июня, по их прогнозам, на Черноморском побережье Кубани ожидается значительное потепление - температура воздуха установится на отметке выше 20 градусов, а значит морская вода прогреется и массовый сезон купания наконец-то откроется.

Комфорт под боком

Но многим для купания и не нужно ехать далеко. Первого июня пляжный сезон стартовал в Ставрополе. Комсомольский пруд в Таманском лесу десятилетиями привлекает горожан своим местоположением: лес находится в самом центре города, и к пруду можно пройти пешком сразу из нескольких районов города.

В прошлом году его хорошенько почистили, и он даже попал в федеральный реестр лучших муниципальных практик по благоустройству. На берегу водоема появились ухоженные пляжи, кабинки для переодевания, фонтанчики с водой, удобные прогулочные тропинки и деревянные настилы. Еще здесь оборудовали множество спортивных и детских площадок, несколько кафе и мелких точек продажи еды и напитков.

Вход на территорию пруда, купание и пользование спортивными площадками - совершенно бесплатные. Если же вы захотите потратиться, то можете взять в прокат водный скутер (300 рублей), водные лыжи (500) или катамараны (200-300). Добавим, что плавать в водоеме разрешено с пяти часов утра до восьми вечера. За безопасностью ежедневно будут следить как минимум десять спасателей.

В Ростове-на-Дону купаться официально разрешено только на трех пляжах: Центральном, расположенном в Левобережном парке, пляже парка "Дружба" в Северном жилом массиве и на пляже Зеленого острова. На них с 10.00 до 20.00 дежурят спасатели и медики.

Но как сообщили в областном Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целом в области для купания доступны более 50 пляжей. Но всего в регионе в этом году планируется открыть 117 пляжей (из них 16 детских) и 112 мест отдыха у воды. На них будут дежурить более 1000 спасателей.

В столице Чечни единственный водоем, на котором разрешено купание, - водохранилище "Грозненское море". Отличительной особенностью этого "моря" являются его пляжи. Дело в том, что они специальной перегородкой разделены на мужской и женский. На женскую территорию позволено входить только представительницам прекрасного пола и мальчикам в возрасте до 12 лет. Кстати, несмотря на то, что мужской пляж находится почти в километре, далеко не все дамы раздеваются до купальников. Большинство из них плескаются в воде в одежде, специальных халатах или платьях.

В Калининградской области сейчас завершается подготовка к курортному сезону береговых линий. К примеру, два пляжа Янтарного городского округа, получившие престижную международную премию "Голубой флаг", обследовали водолазы.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Янтарного, на пляжах регулярно просеивают песок, очищая его от камней и мусора. Не дожидаясь официального открытия сезона, на дежурство уже давно заступили спасатели.

Такса за вход на городские пляжи в Калининградской области не взимается, но платные услуги там все-таки предоставляют. В Янтарном, например, можно арендовать шезлонги и зонтики - деньги от этого поступают в городской бюджет. В прошлом году услуга стоила 300 рублей. В текущем же тариф может увеличиться, его планируют утвердить в ближайшие дни.

А в Пензе комфортом окружит вас платный пляж. Он оборудован на затоне Суры в микрорайоне Город Спутник. Здесь есть привозной чистый песок и современная инфраструктура.

Вход обойдется в 100 рублей с человека за сутки, для местных жителей действует скидка в 50 процентов. Дети ростом до 150 сантиметров проходят на пляж бесплатно, но только в сопровождении взрослых. Ну а до 10 часов утра и после 17.30 пользоваться инфраструктурой пляжа можно бесплатно. Отдыхающим предоставляются беседки в расположенной рядом парковой зоне стоимостью от 400 до 1000 рублей, а также следующие услуги: спасательная служба, медпункт, туалет и душ, кабины для переодевания, служба клининга, волейбольная площадка. За дополнительную плату работает зона воркаута, барбекю и кафе.

- Мне и моим родным здесь очень нравится. Привозной песок, огороженная территория, есть волейбольная площадка. А главное - дно очищено и есть буйки, - не скрывает удовольствия пензяк Сергей.

Север обгоняет Юг

Пока Кубань сгоняет мурашки от прохлады, аномальная жаркая погода принудила пермяков купаться в реках Каме, Чусовой и Сылве. Хотя официально в Пермском крае не открыт ни один пляж. Также пока никто не обращался за разрешением на использование водных объектов для организации отдыха.

- Я начал купаться в самую жару, в конце мая, на Мотовилихинском пруду, - рассказал "РГ" пермяк Алексей Созыкин. - На Каме холодно еще, а на пруду вода у берега уже прогрелась. Так что накупался от души. Народу на берегу много, и некоторые, как и я, плавали. Хотелось бы сказать, кстати, что властям наконец стоит очистить пруд. Два года назад там вроде бы убирали мусор, но все равно по дну ходить опасно - много ила и сор всякий.

Вход на большинство пляжей - свободный, но есть и такие, на которые вы сможете попасть, только купив билет

В Екатеринбурге берега городского пруда так же усыпаны загорающими. Заработали и немногочисленные частные пляжи - например, песочный на берегу озера Балтым.

В числе услуг, которые предлагают их хозяева, - предоставление шезлонгов (от 300 до 900 рублей в зависимости от того, в будний или выходной день вы придете, а также прилагаются ли к ним матрасы, зонты и прочие "удобства") и беседок (до 2800 рублей). Вход на большинство пляжей - свободный, но есть и такие, на которые вы сможете попасть, только заплатив 500 рублей.

Более всего востребованы городские пляжи с бассейнами. В популярном комплексе Cuba Beach Clu, что на берегу Верх-Исетского пруда, аншлаг - практически с 14 мая, когда бассейн наполнили водопроводной водой. Помимо пляжной зоны там есть спортивные площадки, бары, работает ночная дискотека. Впрочем, входной билет недешев как для взрослых - 700 рублей, так и для детей - 400.

А вот в Санкт-Петербурге, как показал анализ проб воды, все акватории в черте города, в том числе пляжи Финского залива, требованиям санитарного законодательства не соответствуют. И купаться на них запрещено.

- Употребление воды открытых водоемов для питья, а также ее заглатывание при купании создают угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - отметили в местном управлении Роспотребнадзора.

Купаться и загорать жители некоторых регионов России начали уже в мае. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вразвалочку

В Приморском крае не спеша готовятся к сезону купания и загара. По традиции он открывается 15 июня. Во Владивостоке два частных пляжа. И на отдых на них нужно будет потратиться. Так, место под палатку обойдется в 200 рублей, столько же стоит аренда шезлонга, от 150 до 250 рублей потребуется заплатить за место для автомобиля.

Муниципальные пляжи - бесплатные. Здесь пока идет подготовка к купальному сезону. В скором времени там появятся раздевалки и медпункты, а также на них будут работать спасатели. Но таких пляжей - весьма ограниченное число. И состояние у них, честно говоря, сейчас не очень презентабельно.