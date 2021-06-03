В Крыму междугородние автобусы и электрички перейдут на безналичную оплату

- Планируется глобальное расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Новым этапом проекта станет внедрение безналичной оплаты проезда на междугородних рейсах, в том числе в железнодорожном и морском транспорте. Эту задачу планируется реализовать в течение года.
Как ранее пояснил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко, благодаря АСОП (автоматизированной системе оплаты проезда) будет возможна оплата транспортной услуги вне автостанций - непосредственно в междугороднем автобусе. Как и в городском транспорте, воспользоваться можно будет как обычной банковской картой, так и картой льготника.
По данным Минтранса РК, к автоматизированной системе оплаты проезда в республике уже присоединились 60 транспортных компаний. Специальными устройствами оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающих на городских и пригородных маршрутах. С помощью карт ежедневно оплачиваются 186 тысяч поездок. Еще в среднем 165 тысяч поездок в день совершают с помощью своих социальных карт льготники, в том числе 15 тысяч поездок оплачиваются детскими банковскими картами. Стоимость проезда при оплате банковской картой или при помощи мобильного приложения Mir Pay с начала нового года осталась прежней - 17 рублей.
Также подписанное сегодня соглашение предусматривает использование карт "Мир" в качестве пропусков на территорию учебных заведений и для учета и контроля трат на питание школьников.
- Реализация проекта существенно расширяет спектр банковских услуг, доступных на полуострове, - отмечает Аксенов. - Это удобно и полезно как для граждан, так и для организаций. Будем и дальше работать в направлении внедрения новых цифровых услуг и сервисов в различных сферах.
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