В Крыму междугородние автобусы и электрички перейдут на безналичную оплату

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством Республики Крым, банком РНКБ и платежной системой "Мир" о запуске новых сервисов в рамках проекта "Цифровая среда гражданина Республики Крым". Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

- Планируется глобальное расширение возможностей использования банковской карты национальной платежной системы "Мир", - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Новым этапом проекта станет внедрение безналичной оплаты проезда на междугородних рейсах, в том числе в железнодорожном и морском транспорте. Эту задачу планируется реализовать в течение года.

Как ранее пояснил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко, благодаря АСОП (автоматизированной системе оплаты проезда) будет возможна оплата транспортной услуги вне автостанций - непосредственно в междугороднем автобусе. Как и в городском транспорте, воспользоваться можно будет как обычной банковской картой, так и картой льготника.

По данным Минтранса РК, к автоматизированной системе оплаты проезда в республике уже присоединились 60 транспортных компаний. Специальными устройствами оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающих на городских и пригородных маршрутах. С помощью карт ежедневно оплачиваются 186 тысяч поездок. Еще в среднем 165 тысяч поездок в день совершают с помощью своих социальных карт льготники, в том числе 15 тысяч поездок оплачиваются детскими банковскими картами. Стоимость проезда при оплате банковской картой или при помощи мобильного приложения Mir Pay с начала нового года осталась прежней - 17 рублей.

Также подписанное сегодня соглашение предусматривает использование карт "Мир" в качестве пропусков на территорию учебных заведений и для учета и контроля трат на питание школьников.

- Реализация проекта существенно расширяет спектр банковских услуг, доступных на полуострове, - отмечает Аксенов. - Это удобно и полезно как для граждан, так и для организаций. Будем и дальше работать в направлении внедрения новых цифровых услуг и сервисов в различных сферах.