В Севастополе суд запретил работу дельфинария в Артбухте

Севастопольский городской суд признал незаконной работу дельфинария в Артбухте. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что дельфинарий работает в акватории Черного моря без договора водопользования, а также незаконно занимает часть гидротехнического сооружения - набережной.

Прокурор обратился в суд с требованием прекратить эксплуатацию двух бассейнов, забор морской воды и сброс сточных вод в море, а также освободить набережную Корнилова, выполнив демонтаж забора, насосов, оборудования для фильтрации, зрительного зала и хозяйственных построек. Суд первой инстанции отказал в иске, а апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры.

- Суд обязал ответчиков прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море до предоставления акватории в пользование, а также освободить набережную путем демонтажа оборудования, - сообщили в пресс-службе.