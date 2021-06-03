В Волгограде начали проверку после смерти ребенка в детском лагере

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку в связи с гибелью школьницы в детском лагере "Орленок". На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев.

"Проверка организована нами и следственными органами. Погибла 16-летняя девочка, причины устанавливаются. Если будут данные, указывающие на нарушение, мы будем определяться с мерами реагирования. Пока их нет. И пока не будет экспертно установлена причина смерти, говорить о чем-то рано. Те разные версии, которые высказываются - это только фантазии. Объективной фактуры еще нет," - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Также в ведомстве отметили, что по медицинской документации противопоказаний к пребыванию в оздоровительном лагере у девочки не было. Она прошла в установленном порядке медицинскую комиссию перед направлением в лагерь. Каких-либо хронических заболеваний, судя по документам, у нее тоже не было.

"О закрытии лагеря речь пока не идет. Это же не нарушение, например, санитарного законодательства. Лагерь обследовался перед открытием, в том числе туда выезжал районный прокурор. Каких-то грубых нарушений со стороны администрации лагеря установлено не было. Лагерь работал и пока работает в штатном режиме", - отметила Оксана Черединина.