Захарова прокомментировала возможность запуска рейсов "Белавиа" в Крым

"Полноценное транспортное сообщение - важный фактор укрепления деловых и гуманитарных связей между странами и народами. Всячески приветствуем развитие сотрудничества Беларуси с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым", - отметила дипломат. Она напомнила, что в ближайшее время будет увеличено до 10 в неделю количество рейсов Москва-Минск. "По мере улучшения эпидемиологической ситуации, будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - заявила Захарова.

По ее мнению, никаких проблем с организацией авиасообщения с Симферополем и другими городами не будет.

Ранее из-за инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске, ряд европейских стран ввел запрет на полеты над своей территорией белорусской авиакомпании "Белавиа". В связи с этим перевозчик начал работу над открытием новых направлений.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос открытия авиарейсов в Крым поднимался на его переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.