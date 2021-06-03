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03.06.2021 13:13
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала возможность запуска рейсов "Белавиа" в Крым

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона приветствует развитие сотрудничества с Беларусью по любым направлениям. Это касается и возможности запуска "Белавиа" рейсов в Крым. Об этом радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Полноценное транспортное сообщение - важный фактор укрепления деловых и гуманитарных связей между странами и народами. Всячески приветствуем развитие сотрудничества Беларуси с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым", - отметила дипломат. Она напомнила, что в ближайшее время будет увеличено до 10 в неделю количество рейсов Москва-Минск. "По мере улучшения эпидемиологической ситуации, будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - заявила Захарова.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По ее мнению, никаких проблем с организацией авиасообщения с Симферополем и другими городами не будет.

Ранее из-за инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске, ряд европейских стран ввел запрет на полеты над своей территорией белорусской авиакомпании "Белавиа". В связи с этим перевозчик начал работу над открытием новых направлений.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос открытия авиарейсов в Крым поднимался на его переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

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