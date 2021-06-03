Челябинского замминистра строительства задержали за миллионную взятку

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры. Чиновник подозревается в получении взятки, сообщили в четверг в УФСБ региона.

- В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской проводятся следственно-оперативные мероприятия, - рассказала представитель ведомства Марина Горлевская . - В отношении первого замминистра возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В управлении СК РФ по региону задержание чиновника пообещали прокомментировать позже. Однако собственные источники "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что речь идет о первом заместителе министра Иване Белавкине. Ему инкриминируется получение суммы свыше миллиона рублей.

Оперативные мероприятия на дому и по месту службы чиновника продолжаются со вчерашнего вечера.

Задержанному 48 лет. В министерстве строительства и инфраструктуры он работает с 2004 года, в качестве первого замминистра - с августа 2019 года.