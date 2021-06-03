Выступая 25 мая с посланием к Законодательному собранию, губернатор Челябинской облас­ти Алексей Текслер остановился на проектах развития, реализация которых позволит региону нарастить экономи­ческие, научные, социальные и культурные возможности. О ряде проектов было заявлено впервые и, по сути, это стало для многих новостью.

- Сегодня наши ведущие вузы - ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Носова - укрепляют и объединяют свой потенциал, - отметил Текслер. - Они образовали консорциум, который позволит браться за масштабные задачи в таких актуальных направлениях, как новые материалы и чис­тая энергетика, экология, цифровые технологии, искусственный интеллект и робототехника.

Чтобы укрепить межвузовское сотрудничество, губернатор предложил создать в областном центре современный меж­университетский кампус - студенческий городок нового формата, где разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура. Это будет центр притяжения талантливой молодежи. Сейчас ведутся переговоры с министерством высшего образования и науки РФ, а также инвесторами о софинансировании проекта.

- Мы предоставим студентам возможность реализовать себя в регионе, - пообещал Алексей Текслер. - Южный Урал готов к тому, чтобы стать одним из цент­ров академической науки и качественного образования.

Не меньше внимания будет уделено и средней школе: глава региона объявил о старте масштабного строительства новых учебных зданий, отвечающих современным стандартам. В ближайшие три года в области по­явятся 22 новых школы - это беспрецедентные темпы.

Перемены ждут и здравоохранение: идет подготовка к возведению крупных больничных комп­лексов в Челябинске и других городах Южного Урала. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения намечено построить 78 новых поликлиник и стационаров.

- Ситуацию с пандемией мы использовали как дополнительный импульс, начав в прошлом году строить новую инфекционную больницу. Весной нынешнего завершили уже вторую очередь, - подчеркивает Текслер.

Особо губернатор остановился на проекте новой детской филармонии в Челябинске, назвав ее единственным в своем роде учреждением культуры в стране. Здесь будут воспитывать новое поколение артистов, поэтому в планах - создание первого в регионе детского эстрадно-симфо­нического коллектива, который станет подспорьем взрослому симфоническому оркестру.

Ожидаются и другие строительные "премьеры". На северо-западе Челябинска вырастет настоящий спортивный город, состоящий из объектов олимпийского уровня. Например, универсальный спорткомплекс с ареной для игровых видов спорта на 5000 зрителей, где также разместятся девять залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса. В спортивную "обойму" войдут также центр экстремальных видов спорта, аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном, будут сооружены шесть крытых теннисных кортов с возможностью проведения международных соревнований.

- Все это частные инвестиции, - подчеркивает губернатор, - и я благодарен руководству Русской медной компании, холдинга "Ариант", группы "КОНАР", другим инвесторам. Проектирование объектов уже идет.

Напомнил Текслер и о намеченном строительстве аквапарка на территории "спального" северо-западного жилмассива Челябинска. Возводить его также взялся частный инвестор, и губернатор рассчитывает, что он выполнит обязательства.

В сфере благоустройства областного центра акцент будет сделан на набережных - две откроются уже этим летом. Кроме того, заканчивается проектирование набережной на озере Смолино в Ленинском районе. Задумано создание велосипедного маршрута из исторического ядра города вдоль реки Миасс до Ленинградского моста. С ремонта пешеходных аллей начнется реновация парка имени Тищенко в Металлургическом районе. Предусмотрен новый мост через главную водную артерию южноуральской столицы в районе улицы Энгельса.

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2020 года, но потом заморозили. Губернатор видит на этом месте комплекс с концертным залом, дворцом бракосочетания, выставочным пространством и детским парком. О желании довести до ума брошенный объект он заявлял и ранее, но еще раз обозначил такое намерение в послании.

Южный Урал готов к тому, чтобы стать одним из центров академической науки и качественного образования

Преобразится в ближайшие годы не только региональный центр. Для Магнитогорска знаковым станет проект парка "Притяжение", реализуемый благодаря собственнику меткомбината Виктору Рашникову. Необычное пространство соединит в себе парковую территорию и современные объекты спортивной, медицинской, образовательной и культурной направленности. Это один из самых масштабных проектов комп­лексной социальной застройки территории, подчеркивает Текслер: ее площадь - около 400 гектаров. В городе металлургов начнется также возведение многофункционального медицинского центра, новой набережной на реке Урал. В октябре стартует реконструкция магнитогорского аэропорта.

В каждом муниципалитете, подчеркивает глава региона, будут реализованы свои проекты развития, появятся объекты, многие из которых знаковые и долгожданные.

- В Челябинской области не будет депрессивных территорий, - подытожил губернатор. - Наша цель - сделать каждый муниципалитет точкой роста и связать эти точки между собой.

Остановился Текслер в послании и на природоохранных проб­лемах, важных для промышленного региона. Все крупные предприятия подписали экологические соглашения, принят региональный экостандарт, регламентирующий ответственность природопользователей. По словам главы региона, курс на охрану окружающей среды ревизии не подлежит. В этом году завершается рекультивация свалки в Челябинске, на очереди аналогичные объекты в других городах. Важной задачей видится и защита зеленого пояса вокруг городов.

К слову, 28 мая на Невском международном экологичес­ком конгрессе вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко отметила позитивные изменения экологической ситуации на Южном Урале. По ее словам, индустриальный регион действительно накопил за долгие годы огромный пласт проблем, однако челябинским властям удалось переломить ситуацию.

- Это очень хороший пример, когда глава региона вовлечен в решение экологических проблем, - подчеркнула Виктория Абрамченко.