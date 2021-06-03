Ямал может стать пилотом по выявлению рака с помощью генных технологий

Новости

Песков: Турция не высылала российских техников по С-400 15:14
Новая книга об Александре Невском вышла к 800-летию князя 15:06
Белоусов объяснил решение вывести доллар из структуры ФНБ 15:00
Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России 14:57
Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируют в Москве 14:55
В ФНС рассказали, куда должны двигаться государственные сервисы 14:51
В Подмосковье откроют производство лекарств от онкологии 14:49
Испания передала в Россию наркоторговца 14:48
Крым подписал соглашения о строительстве трех курортных комплексов 14:48
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 14:44
В Петербурге суд закрыл дело о взрыве на ледоколе "Иван Папанин" 14:43
В Минпромторге назвали товары, которые войдут в программу маркировки 14:42
Песков: Россия не против наладить производство своей вакцины за рубежом 14:39
Военные ЦВО построили защитную дамбу под Кызылом 14:38
Названы самые дорогие туристические направления 14:35
Новак: В июле ОПЕК+ решит вопрос об уровне добыче нефти в августе 14:33
Путин будет следить за матчами сборной России на Евро-2020 14:27
Песков: Колебания цен происходят в силу конъюнктурных факторов 14:26
Экс-замглавы Росимущества Елена Паткина получила 7,5 лет колонии 14:23
Песков назвал "подонками" похитителей денег у 96-летнего ветерана 14:16
Песков назвал модератора пленарного заседания ПМЭФ 14:12
Замглавы "Роскосмоса" по капитальному строительству освобожден от должности 14:12
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 14:11
Опасные заболевания смогут предупреждать до рождения 14:01
Еврокомиссия хочет остановить усиление пограничного контроля 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 14:00
Рубрика: Власть

Ямал может стать пилотом по выявлению рака с помощью генных технологий

Текст: Елена Панова
Ямал может стать пилотным регионом по выявлению рака с помощью технологий в генетике. С такой инициативой выступил сегодня губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге в ходе дискуссии "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли".
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению передовых технологий в генетике, которые сегодня уже широко применяются в регионе. Это исследования для беременных - неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Сегодня оно является самым безопасным методом выявления патологий развития ребенка на самых ранних сроках беременности. Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и, следовательно, не несет в себе никаких рисков.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Ямал вошел в пятерку лидеров по вакцинации от СOVID-19

- На территории Ямала значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромный стресс. В этом году мы проведем втрое больше таких исследований - расширим охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию, - подчеркнул губернатор Ямала.

Он рассказал об особой важности проведения генетического исследования для беременных женщин, жен оленеводов, ведущих кочевой образ жизни. Для них доступ к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам может быть осложнен из-за того, что они находятся на отдаленных территориях. Именно поэтому забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является самым оптимальным методом проведения исследования на наличие возможных патологий.

- Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы они массово появлялись в нашей стране. Таким образом, внедряя генетические исследования на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

При этом глава Ямала отметил, что регион с большим интересом следит за перспективными генетическими исследованиями в области выявления онкологических заболеваний и готов выступать пилотным регионом в стране для их внедрения.

Парламентарии Ямала внесли в Госдуму законодательную инициативу
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Власти Турции с 1 июня упростили правила въезда для россиян
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии