Ямал может стать пилотом по выявлению рака с помощью генных технологий

Ямал может стать пилотным регионом по выявлению рака с помощью технологий в генетике. С такой инициативой выступил сегодня губернатор региона Дмитрий Артюхов на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге в ходе дискуссии "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли".

Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению передовых технологий в генетике, которые сегодня уже широко применяются в регионе. Это исследования для беременных - неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Сегодня оно является самым безопасным методом выявления патологий развития ребенка на самых ранних сроках беременности. Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и, следовательно, не несет в себе никаких рисков.

- На территории Ямала значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромный стресс. В этом году мы проведем втрое больше таких исследований - расширим охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию, - подчеркнул губернатор Ямала.

Он рассказал об особой важности проведения генетического исследования для беременных женщин, жен оленеводов, ведущих кочевой образ жизни. Для них доступ к УЗИ-диагностике и стандартным скринингам может быть осложнен из-за того, что они находятся на отдаленных территориях. Именно поэтому забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является самым оптимальным методом проведения исследования на наличие возможных патологий.

- Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы они массово появлялись в нашей стране. Таким образом, внедряя генетические исследования на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

При этом глава Ямала отметил, что регион с большим интересом следит за перспективными генетическими исследованиями в области выявления онкологических заболеваний и готов выступать пилотным регионом в стране для их внедрения.