Этим летом трудоустроиться через службу занятости и молодежные биржи труда (в Свердловской области таких 49) смогут 17 тысяч подростков. Им чаще всего предлагают работать на посадке растений, фасовке товаров или доставке почты со средней зарплатой 4,5 тысячи рублей. Плюсы такой занятос­ти - в официальном заключении трудового договора и коротком рабочем дне: 14-летние могут работать четыре часа в день, до 16 лет - пять, а старше - семь.

Заявки на трудоустройство родители и дети подают обычно с апреля. А затем желающих распределяют по открытым вакансиям, в первую очередь ребят, у которых непростые семейные условия, и стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Они займут около двух тысяч рабочих мест, большинство из которых - в отрядах мэра, занимающихся благоустройством и уборкой родного города.

- Еще востребованы наборщики текстов для оцифровки биб­лиотечного фонда, медицинские регистраторы, архивариусы, офис-менеджеры, гардеробщики. Подростки занимают позиции и на предприятиях - кухонных рабочих, лаборантов. Это способствует их ранней проф­ориентации. Всего мы заключили с работодателями 361 договор на создание девяти тысяч рабочих мест, - говорит замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

На организацию процесса из областного бюджета выделили 48 миллионов рублей, как и в прошлом году. Часть средств вложат муниципалитеты, например, в Первоуральском городском округе на формирование трудовых отрядов направят 1,2 миллиона рублей. Школьники же получат за свой труд от 5 до 15 тысяч рублей (месячная зарплата по закону должна быть не меньше МРОТ).

За пятидневную рабочую неделю, или 80 часов в месяц, зарплата составит минимум 7000 рублей

В профильном департаменте отмечают: 1,5 тысячи свердловских подростков уже работают официально. Известно, что в цифровой сфере они зарабатывают больше, чем на подсобных работах, а при трудоустройстве через службу занятости им дополнительно выплачивают матподдержку - полтора размера минимального пособия по безработице (это 2250 рублей). За пятидневную рабочую неделю, или 80 часов в месяц, зарплата составит минимум семь тысяч, уверяют опытные работники-школьники.

Кстати

Важно, чтобы в трудовом договоре с несовершеннолетним были прописаны условия охраны и безопасности труда, период и время работы, напоминает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской облас­ти Игорь Мороков. По его словам, число нарушений в сфере трудоустройства подростков снизилось, однако в прошлом и нынешнем году поступило два обращения - о невыплате зарплаты и травме на рабочем месте. Также необходимо предоставить согласие родителей на временную занятость ребенка.