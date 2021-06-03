Заявки на трудоустройство родители и дети подают обычно с апреля. А затем желающих распределяют по открытым вакансиям, в первую очередь ребят, у которых непростые семейные условия, и стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Они займут около двух тысяч рабочих мест, большинство из которых - в отрядах мэра, занимающихся благоустройством и уборкой родного города.
- Еще востребованы наборщики текстов для оцифровки библиотечного фонда, медицинские регистраторы, архивариусы, офис-менеджеры, гардеробщики. Подростки занимают позиции и на предприятиях - кухонных рабочих, лаборантов. Это способствует их ранней профориентации. Всего мы заключили с работодателями 361 договор на создание девяти тысяч рабочих мест, - говорит замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.
На организацию процесса из областного бюджета выделили 48 миллионов рублей, как и в прошлом году. Часть средств вложат муниципалитеты, например, в Первоуральском городском округе на формирование трудовых отрядов направят 1,2 миллиона рублей. Школьники же получат за свой труд от 5 до 15 тысяч рублей (месячная зарплата по закону должна быть не меньше МРОТ).
В профильном департаменте отмечают: 1,5 тысячи свердловских подростков уже работают официально. Известно, что в цифровой сфере они зарабатывают больше, чем на подсобных работах, а при трудоустройстве через службу занятости им дополнительно выплачивают матподдержку - полтора размера минимального пособия по безработице (это 2250 рублей). За пятидневную рабочую неделю, или 80 часов в месяц, зарплата составит минимум семь тысяч, уверяют опытные работники-школьники.
Кстати
Важно, чтобы в трудовом договоре с несовершеннолетним были прописаны условия охраны и безопасности труда, период и время работы, напоминает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, число нарушений в сфере трудоустройства подростков снизилось, однако в прошлом и нынешнем году поступило два обращения - о невыплате зарплаты и травме на рабочем месте. Также необходимо предоставить согласие родителей на временную занятость ребенка.