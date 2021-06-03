В Первоуральске массово устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Наклейки на синих баках информируют, что они предназначены для металла, стекла, бумаги и пластика. Все остальное примут обычные зеленые контейнеры. Однако не все отсортированные отходы в итоге попадут на переработку.

В Первоуральске 98 контейнеров для раздельного сбора мусора, но далеко не все жители его реально сортируют. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Пробный мяч" ТБО "Экосервис" - регоператор по обращению с ТКО в Западной административно-производст­вен­ной зоне - запустил еще в 2020 году.

Минувшим летом в Первоуральске появились первые 16 площадок с контейнерами для раздельного сбора отходов - восемь в городе, столько же в поселках. Чтобы стимулировать жителей "мусорить по-новому", тариф был уменьшен на 10 процентов. Однако первые итоги регоператора не радуют - процент отсортированного мусора невелик. Да и качество далеко от идеала: металла немного, бумага загрязненная, в куче плас­тика много "неинтересных" переработчику ПЭТ-бутылок. Тем не менее процесс продолжается.

- В Первоуральске уже 86 современных площадок на 98 контейнеров для раздельного сбора отходов. Их содержимое поступает на местный мусоросортировочный завод. Правда, он сейчас на реконструкции, работает только линия ручной сортировки. Все отсортированное пока складируется на заводе: переработчики далеко, так что объемы бумаги, пластика и металла приходится накапливать, - рассказала кор­рес­понденту "РГ" замдиректора компании Ксения Лумпова.

При этом она не скрывает, что часть отходов вряд ли обретет вторую жизнь. Как известно, стек­лянные бутылки и банки в Свердловской области не перерабатывают, поэтому их удел - "умирать на полигонах".

Кстати, снижения тарифа для жителей регоператор уже не обещает. По словам Ксении Лумповой, обманываться не стоит: пока не будет подвижек с сортировкой, финансово обеспечить этот "пряник" невозможно.

- Пока сортировка мусора не окупается, мы несем дополнительные затраты - расходы увеличились в четыре раза. Когда ТКО будут перерабатываться более полно, возможно, появятся какие-то возможности. Переработчики заинтересованы в нашем сырье, даже "борются за мес­то". Но у нас в планах наладить переработку мусора самостоятельно, - добавила она.

На сортировку отправляют в основном лишь бумагу и пластик, стекло же повсеместно выпадает из цепочки

Напомним: год назад министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и компания "Русатом Гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом") подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства и использования RDF-топлива и технологического грунта. Для этого и реконструируют первоуральский мусоросортировочный завод при участии регоператора. Планируется, что новое оборудование (в том числе оптические сепараторы) позволит извлекать из отходов до 80 процентов полезных компонентов. Картон, плас­тик, металл и другие дельные фракции отправят на переработку, а мелкие частицы пластика, резины, металла, бумаги, дерева спрессуют в небольшие гранулы - RDF-топливо. В мировой практике его используют в промышленных печах, например на цементных заводах. О готовности применять такое топливо на Урале уже заявил "Сухоложскцемент". Проект планируют запус­тить в 2023 году.

Тем временем раздельный сбор ТКО в регионе набирает обороты. На днях другой регоператор, ЕМУП "Спецавтобаза", сообщил о подключении к процессу трех учебных заведений - Уральского института управления - филиала РАНХиГС, Горного университета и колледжа имени Ползунова. Но и здесь на сортировку отправляют в основном лишь бумагу и пластик. Стекло, которое порой включают в начальный этап раздельного сбора, в итоге повсеместно выпадает из цепочки.

Между тем в структуре твердых отходов оно занимает около 20 процентов. По данным отраслевого эксперта Андрея Долгих, ежемесячно в регионе реализуется от 30 до 50 миллионов единиц товаров в стеклянной упаковке. И все они находят последний приют на свалке, что граничит с вечностью - минимальный срок разложения стекла около тысячи лет.

Ирбитский стекольный завод, который мог бы взять на себя функцию переработки бэушной стеклотары, давно закрыт. Ближайшее предприятие по производству и переработке стекла находится в Тюменской области. Ранее в свердловском минэнерго не исключали, что оно в итоге и станет официальным переработчиком стеклобоя, но реальных контуров эта идея пока не обрела.

Главные препятствия, по мнению экспертов, высокие затраты на перевозку тяжелого и объемного груза при его низкой стоимости, неналаженные сбор и поставка вторсырья. Кроме того, пока не запущен механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки (после президентского послания Федеральному собранию соответствующий законопроект дорабатывается Госдумой). Между тем с 2019 года захоронение стекла на полигонах официально запрещено.