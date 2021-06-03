18-й арбитражный апелляционный суд признал, что, отказавшись от вывоза сухой листвы и мусора, собранного во время субботников на придомовых территориях, региональный оператор по обращению с ТКО злоупотребил своим доминирующим положением на рынке. За попытку взимания дополнительной платы специализированной организации грозит крупный штраф.

Ставшая предметом судебного разбирательства история произошла еще в 2019 году. Компания "Центр коммунального сервиса" отказалась вывозить мусор, собранный УК во время субботников, сообщив, что эти отходы не являются коммунальными и подлежат транспортировке за отдельную плату. Причем даже разослала в адрес УК письмо с уведомлением о необходимости заключения дополнительных договоров на их вывоз.

Челябинское УФАС пришло к выводу, что регоператор, занимая доминирующее положение на рынке, ущемляет интересы других хозяйствующих субъектов. Тот с решением не согласился и обжаловал его в суде.

Челябинский арбитраж, а за ним и апелляционная инстанция согласились с мнением антимонопольщиков. В решении указано, что отказ регоператора обслуживать субботники нанес урон интересам управляющих компаний, вынужденных изыскивать на вывоз мусора дополнительные средства, а также интересам собственников жилых помещений, по сути, дважды оплачивающих одну и ту же услугу.