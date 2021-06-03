На Урале завели дело об убийстве после пропажи туристки из Перми

Обстоятельства исчезновения пермской туристки, которая несколько дней назад приехала на Средний Урал, будут расследовать в рамках уголовного дела по статье "Убийство". Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, 35-летняя путешественница 29 мая на своей машине приехала в город Михайловск, оставила ее у плотины, чтобы от города Нижние Серги начать сплав по реке на байдарке до села Аракаево. В пункт назначения девушка не добралась и перестала выходить на связь.

Поскольку у нее не было оснований исчезать на длительное время, не предупредив родственников и друзей (у туристки есть семья и ребенок, стабильная работа), следователи сочли необходимым для выяснения обстоятельств случившегося возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сформирована следственная группа, задействованы следователи-криминалисты.

"Работает несколько групп розыска, подключены волонтеры, задействовано шесть плавсредств, которые обследуется акваторию реки Серга, где предположительно могла пропасть девушка. Для проверки лесного массива используется беспилотник", - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

Всех, кто может располагать сведениями о пропавшей пермской туристке, поросят информировать полицию по круглосуточному телефону 8(343)358-71-61.