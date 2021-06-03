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03.06.2021 18:56
Рубрика: Общество

Задали ритм

Ребенку поставили "мотор" для сердца
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Впервые в России врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 имплантировали ребенку систему вспомогательного кровообращения. Официальное название системы HeartMate III, а по сути это искусственный левый желудочек сердца. Сейчас он, как мотор, помогает обеспечивать ритмичную работу сердца десятилетнего мальчика из Екатеринбурга.
Фото: thitareesarmkasat / iStock Фото: thitareesarmkasat / iStock
Фото: thitareesarmkasat / iStock

- В основе технологии - мотор с левитирующим в магнитном поле ротором, который перекачивает кровь из левого желудочка в аорту, не соприкасаясь при этом с другими частями устройства, - объяснили новацию журналистам кардиохирурги. И добавили, что эта операция для детских пациентов сравнима с освоением космоса.

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Испытания технологии HeartMate III для лечения детей с тяжелыми патологиями, требующими пересадки сердца, завершились в США только в декабре прошлого года. А уже с начала нынешнего в России эта сложнейшая манипуляция, стоимостью в десяток миллионов рублей, была включена в список жизненно необходимых высокотехнологических операций, которые делаются бесплатно за счет системы ОМС.

Для Димы (имя изменено) она стала спасением. Мальчик попал в больницу Екатеринбурга еще в сентябре прошлого года. Уже в критическом состоянии: в конце лета он перенес инфекцию, которая вызвала осложнение на сердце. В тот же день ребенка доставили на операционный стол: врачи заменили разрушенный инфекцией митральный клапан на механический протез. Чтобы восстановить работу левого желудочка сердца на несколько суток, Диму перевели на искусственное кровообращение. После такой прокачки мальчик вроде пошел на поправку. А через месяц стало ясно: мотор дает сбои, у сердца вновь снижается способность перекачивать кровь.

- Мы понимали, что дальше перспектив нет, - рассказал Константин Казанцев, завотделением детской кардиохирургии СОКБ № 1. - Один из вариантов помощи таким пациентам - заменить левый желудочек механической системой, которая будет выполнять его функцию. Начали искать устройство и специалистов, что помогли бы выполнить операцию.

К апрелю нынешнего года было уже все готово для проведения уникальной операции. За счет нацпроекта "Здравоохранение" закуплено и установлено оборудование, позволяющее имплантировать систему. Для консультирования бригады уральских докторов приехали специалисты пражского Института клинической и экспериментальной медицины. Десятилетний мальчик весил чуть больше 24 кг. Он не мог спать и задыхался - это пограничные параметры, но они позволяли провести имплантацию.

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Сейчас медики могут вздохнуть спокойно: ранний послеоперационный период прошел успешно. Ребенок с искусственным "мотором" проходит курс реабилитации. Ему предстоит привыкнуть к небольшой сумке с парой сменных аккумуляторов, которые подключены к устройству с помощью выведенного наружу кабеля (их нужно подзаряжать раз в сутки).

- Не нужно думать, что эта система может помочь в любой ситуации. К сожалению, это не так. Мы тоже шли на определенный риск, но в данном случае другого варианта практически не было, - резюмировал Константин Кондрашов, руководитель Центра "Сердце и сосуды" СОКБ № 1.

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