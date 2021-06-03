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03.06.2021 09:02
Рубрика: Общество

Тюменские хирурги спасли девушку с редкой опухолью сердца

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени экстренно прооперировали 17-летнюю девушку с редчайшей патологией сердца.

Фото: iStock
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Полтора года пациентку мучали одышка и тяжесть в груди - налицо были признаки ишемической болезни, но все оказалось сложнее. В конце мая несовершеннолетняя поступила в Областную клиническую больницу №1, ей провели УЗИ и КТ. Выяснилось, что в правом желудочке образовалась 12-сантиметрровая опухоль. Фибролипа сердца - патология очень редкая, говорят врачи, и причины ее появления неизвестны.

"Из всех видов опухолей сердца - на данный диагноз приходится менее одного процента Статистика также порой неутешительна: опухоль сдавливает коронарные артерии, происходит нарушение ритма сердца, крайне высок риск внезапной смерти ребенка", - пояснил оперирующий хирург, заведующий детским кардиохирургическим отделением Кирилл Горбатиков.

Обычно новообразование находится вне органа, не затрагивая сердечную мышцу. У юной пациентки опухоль прорастала полностью в толщу миокарда правого желудочка. Это, а так же то, что с обеих сторон от образования проходили магистральные коронарные артерии, усложняло операцию.

"Кардиохирургами нужно было не просто иссечь опухоль, а сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка", - рассказала Галина Кирсанова, пресс-секретарь ГБУЗ ТО "ОКБ №1".

Фото: iStock
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Более шести с половиной часов провели врачи в операционной. Работать пришлось на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения.

"Убрав опухоль и проконтролировав функцию трехстворчатого клапана сердца, мы провели операцию по технологии "Dor-2", которую обычно применяют при аневризмах левого желудочка. Благодаря чему сократительная функция правого желудочка не пострадала", - сообщил доктор Горбатиков.

Опухоль, кстати, оказалась доброкачественной.

Послеоперационный период показал: у девушки отсутствуют нарушения ритма сердца. Она чувствует себя хорошо, на щеках появился румянец, с аппетитом ест, чего долгое время не замечали за ней родители.

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