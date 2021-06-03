Как известно, с 1 января 2021 года вступили в силу новые требования к розничной продаже автомобильного топлива. Чтобы снизить долю фальсификата на рынке (скажем, в дизельном топливе в 2020 году она составила 15 процентов), заправочные станции обязали по требованию клиента предъявлять ему паспорт качества. В нем указано, где изготовили топливо и, что важно, когда оно поступило на АЗС. Одну партию на станции обычно реализуют два-три дня, а значит, документ с месячным сроком давнос­ти не гарантирует безопасность заправки для автовладельца.

Как рассказали в Росстандарте, под видом автомобильного топлива часто продают суррогаты, то есть некачественное сырье, а также печное и судовое топ­ливо, которое никак не подходит для дизельных двигателей. За последнюю пятилетку объемы такой продукции хотя и удалось снизить в четыре раза, все же остались желающие сбыть товар ненадлежащего качества. По данным контрольно-надзорных органов, в УрФО нарушения такого рода в нынешнем году выявили у 11 процентов АЗС.

Кроме информации, поступающей от государственных инс­пекторов Росстандарта, существует статистика независимой лаборатории, которая проводит контроль качества нефтепродуктов по заявкам предприятий и надзорных органов.

- Чаще всего мы бракуем именно образцы дизельного топ­лива, например, из всего количества поступающих на исследования проб в среднем треть имеет отрицательный результат. Ситуация по бензину лучше - там таковых 4,5 процента, однако нужно учесть, что здесь "зашиты" цифры крупных заказчиков испытаний, которые имеют входной контроль качества нефтепродуктов на АЗС. В целом по рынку вероятность фальсификата выше, - говорит начальник отдела оценки соответствия ФБУ "УРАЛТЕСТ" Евгений Сысуев.

Поэтому специалисты создали для потребителей памятку, помогающую оценить качество горючего по техническим пара­мет­рам. Прежде всего следует потребовать паспорт качества топлива с указанием его вида, поставщика, стандартов (допус­тимы ТУ, ГОСТ и СТО) и маркировки с днем выдачи - моментом отправки нефтепродуктов на АЗС. Кроме того, эксперты Росстандарта перечислили в памятке названия суррогатов вроде ДТФ, ДГК, ТБЛ, СМТ, которые запрещены к продаже с 2021 года.

Из всего количества поступающих на исследования проб дизтоплива в среднем треть имеет отрицательный результат

Кстати, в целях борьбы с фальсификатом надзорные органы начнут совершать контрольные закупки топлива методом тайного покупателя, а первого июля вступит в силу закон, позволяющий им не предупреждать работников АЗС о проверке.

Комплекс новых мер затруднит оборот нелегальной продукции, но в конечном счете ответственность за "здоровье" своего железного коня все равно несет сам водитель. Если он обратит внимание на то, что паспорт продукта, заливаемого в бак, не действителен, результат будет. Отметим, что, по данным "Урал­теста", доля некачественного моторного топлива снижается не слишком быстро, а, к примеру, на Среднем Урале она даже выросла с трех процентов в 2019-м до 20 в 2020 году - в основном за счет дизеля.

Кстати

Памятка "Как читать паспорт качества топлива" размещена по адресу.