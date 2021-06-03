Новости

МИД Германии заявил о важности транзита российского газа через Украину 09:03
Тюменские кардиохирурги спасли девушку с редкой опухолью сердца 09:02
Восемь футболистов "Ахмата" дисквалифицированы за драку 08:59
Глава Росреестра назвал стоимость регистрации гаражей в рамках амнистии 08:42
"Жэньминь жибао" рассказала, кто сможет погубить Россию 08:41
РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" в дни Евро-2020 08:29
Названы самые большие зарплаты в Москве 08:01
"Монреаль" обыграл "Виннипег" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ 07:57
В Греции планируют сильно ограничить любительскую рыбалку 06:49
Эксперт прокомментировал различия вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V" 06:47
На благоустройство Владивостока перед ВЭФ выделят более 300 млн рублей 06:42
Япония потребовала от США обеспечить безопасность полетов военной авиации 06:36
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-4B 06:21
Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса 05:41
Половина штатов в США сократят программу финансирования безработных 05:16
В Бразилии сделали более 100 миллионов прививок от COVID-19 05:05
В Китае сбежавшие из заповедника слоны нанесли ущерб в миллион долларов 05:01
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину 04:40
Приостановленные после кибератаки заводы JBS возобновят работу 3 июня 04:00
НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва 03:19
В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 03:03
В Россотрудничестве заявили о растущем интересе в мире к русскому языку 03:01
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии 02:37
В Facebook опровергли информацию о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам 02:30
В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки 02:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 08:29

АЗС предъявит паспорт

Водителям помогут убедиться в легальности топлива перед заправкой
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 121(8472)
Как известно, с 1 января 2021 года вступили в силу новые требования к розничной продаже автомобильного топлива. Чтобы снизить долю фальсификата на рынке (скажем, в дизельном топливе в 2020 году она составила 15 процентов), заправочные станции обязали по требованию клиента предъявлять ему паспорт качества. В нем указано, где изготовили топливо и, что важно, когда оно поступило на АЗС. Одну партию на станции обычно реализуют два-три дня, а значит, документ с месячным сроком давнос­ти не гарантирует безопасность заправки для автовладельца.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Как правильно смешивать бензин с разным октановым числом

Как рассказали в Росстандарте, под видом автомобильного топлива часто продают суррогаты, то есть некачественное сырье, а также печное и судовое топ­ливо, которое никак не подходит для дизельных двигателей. За последнюю пятилетку объемы такой продукции хотя и удалось снизить в четыре раза, все же остались желающие сбыть товар ненадлежащего качества. По данным контрольно-надзорных органов, в УрФО нарушения такого рода в нынешнем году выявили у 11 процентов АЗС.

Кроме информации, поступающей от государственных инс­пекторов Росстандарта, существует статистика независимой лаборатории, которая проводит контроль качества нефтепродуктов по заявкам предприятий и надзорных органов.

- Чаще всего мы бракуем именно образцы дизельного топ­лива, например, из всего количества поступающих на исследования проб в среднем треть имеет отрицательный результат. Ситуация по бензину лучше - там таковых 4,5 процента, однако нужно учесть, что здесь "зашиты" цифры крупных заказчиков испытаний, которые имеют входной контроль качества нефтепродуктов на АЗС. В целом по рынку вероятность фальсификата выше, - говорит начальник отдела оценки соответствия ФБУ "УРАЛТЕСТ" Евгений Сысуев.

Поэтому специалисты создали для потребителей памятку, помогающую оценить качество горючего по техническим пара­мет­рам. Прежде всего следует потребовать паспорт качества топлива с указанием его вида, поставщика, стандартов (допус­тимы ТУ, ГОСТ и СТО) и маркировки с днем выдачи - моментом отправки нефтепродуктов на АЗС. Кроме того, эксперты Росстандарта перечислили в памятке названия суррогатов вроде ДТФ, ДГК, ТБЛ, СМТ, которые запрещены к продаже с 2021 года.

Из всего количества поступающих на исследования проб дизтоплива в среднем треть имеет отрицательный результат

Кстати, в целях борьбы с фальсификатом надзорные органы начнут совершать контрольные закупки топлива методом тайного покупателя, а первого июля вступит в силу закон, позволяющий им не предупреждать работников АЗС о проверке.

Комплекс новых мер затруднит оборот нелегальной продукции, но в конечном счете ответственность за "здоровье" своего железного коня все равно несет сам водитель. Если он обратит внимание на то, что паспорт продукта, заливаемого в бак, не действителен, результат будет. Отметим, что, по данным "Урал­теста", доля некачественного моторного топлива снижается не слишком быстро, а, к примеру, на Среднем Урале она даже выросла с трех процентов в 2019-м до 20 в 2020 году - в основном за счет дизеля.

Кстати

Памятка "Как читать паспорт качества топлива" размещена по адресу.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня