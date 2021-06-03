Уральские ученые разработают технологию переработки ядерного топлива

Специалисты инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ и института высокотемпературной электрохимии УрО РАН решат проблему переработки топлива в рамках проектного направления "Прорыв". Об этом сообщил сегодня ректор вуза Виктор Кокшаров на встрече в редакции "РГ".

В России и других странах мира устойчиво растет энергопотребление, поэтому необходимо увеличивать добычу органического топлива и развития альтернативных источников энергии, в числе которых ядерное топливо и возобновляемая энергетика. В то же время, меняются требования к экологичности и экономичности потребляемой энергии. Для АЭС по всему миру актуальны несколько проблем: тепловое загрязнение окружающей среды, а так же тот факт, что отработанное топливо продолжает излучать радиацию во время отлеживания.

- Ученые всего мира стремятся подойти к решению проблем. Но жидкосолевой реактор на быстрых нейронах - российская технология высокого уровня, - подчеркнул ректор. - Ничего подобного в мире нет. Она подразумевает стопроцентное использование ядерного топлива. Дело в том, что после того, как топливо в реакторах отработало, его переводят в жидкое состояние, после чего оно должно три года отлеживаться. Все это время сохраняется высокая активность долгоживущих радиоактивных веществ. Реактор нового типа позволит свести к минимуму радиоактивность и промежуток времени между прекращением использования и повторным применением топлива. Кроме того, отходы не нужно будет переводить обратно в сухое состояние.

Он отметил, что университет занимается еще одной разработкой в области ядерной энергетики - созданием материалов для реактора.

В пресс-службе университета более детально описали технологию. Так, специалисты займутся формированием исходных данных для предварительной оценки технико-экономических показателей технологий пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах. На основе 3D-моделей будут разработаны объемно-планировочные решения по размещению технологического оборудования в радиационно-защитных камерах.

Цель работы - создать базовые технологии и экспериментальное оборудование для переработки отходов и обращения с ними.