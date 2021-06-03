В Екатеринбурге пассажира наказали за то, что он дважды закурил на борту

Пассажир рейса Владивосток - Иркутск - Екатеринбург стал фигурантом административного дела после того, как дважды закурил на борту самолета в туалете.

"Первый раз он сделал это, когда лайнер летел из Владивостока в Иркутск. Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения на борту, но 37-летнего жителя башкирского города Мелеуз это не остановило: самолет продолжил путь, вылетев из Иркутска в Екатеринбург, он вновь покурил на борту", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Накануне днем, когда борт приземлился в Кольцово, экипаж вызвал сотрудников транспортной полиции, они сопроводили пассажира в дежурную часть и составили протоколы.

"За нарушение запрета курения табака мужчине назначен административный штраф в размере 500 рублей. Второй административный протокол направлен для рассмотрения в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО", - уточнили в ведомстве.