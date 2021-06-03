В Югре родным ветеранов вручили изъятые у коллекционера ордена

В Ханты-Мансийске сотрудники Следственного комитета Югры торжественно вручили Ордена Великой Отечественной внукам участников войны. Награды обнаружили у одного местного коллекционера, расследуя уголовное дело о мошенничестве. Как к нему попали награды героев - украл он их, купил или выменял, - сейчас выясняет следствие. Кому принадлежали два ордена из четырех, изъятых при обыске, оперативно удалось установить совместными усилиями следователям СК, кадетам интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова и Российскому Союзу ветеранов.

Сначала они запросили информацию в Центральном архиве Министерства обороны по номерам, значившимся на наградах. Выяснилось, что орденами отмечались участники Великой Отечественной войны, проживавшие в момент награждения в Омской и Ульяновской областях. Постепенно удалось узнать, где сегодня живут родственники героев.

Было установлено, что Орденом Отечественной войны первой степени награжден Павел Павлович Жалов. Он принимал участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. Во время авиационного налета получил тяжелое ранение и был комиссован по инвалидности. Скончался в 2004 году.

Орденом Отечественной войны второй степени награжден Григорий Александрович Радаев. Он участвовал в боях за Берлин, а после окончаний войны служил в отдельном батальоне охраны Управления Контрразведки МГБ группы Советских войск в Германии. И его уже нет в живых. Григорий Александрович умер в 1992 году.

Внуков героев пригласили в Ханты-Мансийск и вручили им Ордена, которые по праву принадлежат их дедам. Сотрудники СК, кадеты и родственники ветеранов возложили цветы к Вечному огню, почтили память всех погибших в годы войны минутой молчания.

Отметим, что сейчас устанавливается судьба еще двух наград, изъятых у коллекционера-мошенника.