По данным регионального департамента госрегулирования, цен и тарифов, из-за сокращения потребления в гос­учреждениях сберегли 18,3 процентов газа, 13,7 - электрической и 6,2 процента тепловой энергии, почти 7 процентов холодной и более 21-го горячей воды. В деньгах экономия составила около 84 миллионов рублей, в то время как в 2019-м - 28,5, а в 2018-м - 9,8 миллиона.

Между тем до сих пор не все бюджетные организации оснащены приборами учета. По области этот показатель остановился на уровне 98 процентов, самая большая проб­лема с теплосчетчиками. Правда, во внебюджетной сфере еще хуже: общедомовыми приборами учета тепла обзавелись лишь 42,6 процента многоквартирных домов (МКД), хотя учет холодной и горячей воды и электроэнергии ведет большинство.

Зато по оснащенности индивидуальными приборами учета, согласно государственному докладу о состоянии энергосбережения и повышения энергоэффективности, подготовленному Минэкономразвития России, Курганская область вошла в пятерку регионов, достигших наилучших показателей - более 90 процентов.

Сейчас в профильном региональном ведомстве разрабатывается новая программа энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2025 года. На ее реализацию планируется направить около 47 миллионов из бюджета и 638 миллионов рублей из внебюджетных источников. Как ожидается, приоритет будет отдан как раз установке и замене вышедших из строя приборов учета, монтажу системы погодного регулирования подачи теплоносителя и утеплению зданий. На приборы и монтаж потребуется не менее 29 миллионов. При этом экономия только от регулирования подачи теплоносителя в зависимости от температуры атмосферного воздуха составит примерно 1500 гигакалорий, или 2,8 миллиона рублей в год.