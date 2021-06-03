Проблемы с мусором нарастают как снежный ком. Если в начале 2000-х годов в России образовывалось 30 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в последнее время - более 70 миллионов тонн в год. Рост более чем в два раза за 20 лет. А если учесть, что не все сосчитано, то и больше.

Загляните в ближайший лесок или на речку - всюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, коробки. Время от времени волонтеры проводят экологические акции, но очищают они пятачок земли, а мусором завалены огромные территории.

Но беда не только, а точнее не столько в количестве, сколько в "качестве" отходов. В последние годы изменилась сама структура мусора - больше стало пластика. А он разлагается в земле от 100 до 400 лет. То есть сегодня закладывается экологическая "мина" под будущее страны. Эту проблему надо решать комплексно. К примеру, ввести налоги на пластиковую тару и пакеты, чтобы заставить бизнес массово переходить на экологически чистую упаковку. При этом сделать так, чтобы он не смог включить эти налоги в цену товара, иначе грош цена этой идее.

Но и этого мало. Нужно что-то делать с накопившимся мусором, горы которого высятся рядом с каждым крупным городом, отравляя окружающую среду. Кое-где мусорные полигоны присыпали землей, прикрыли полиэтиленом, но это лишь оттяжка, а не решение проблемы.

Исследования ученых показали, что там идет процесс активного гниения с выделением очень опасных веществ, в том числе фосгена, диоксинов, фуранов и других. И никакой полиэтилен здесь не поможет - отходы нужно обезвредить и утилизировать.

Несколько лет назад в стране объявили "мусорную реформу", планируя создать целую систему сортировки, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Но в итоге мы бездумно копируем западный опыт, даже мусоросжигающие заводы закупаем за рубежом, тратя огромные деньги. При этом забывая о том, что там система обращения с мусором создавалась десятилетиями, а у нас в запасе времени уже не осталось. Проблему надо решать сегодня - завтра будет поздно. По данным Счетной палаты РФ, через 6 лет емкости полигонов для хранения бытовых отходов в стране будут исчерпаны.

Ни одна инстанция пока не проявила заинтересованности в прорывной технологии, которая могла бы сделать честь нашей стране

Два года назад в Москве проводили выставку, в павильоне в "Сокольниках" выставили новейшую технику - мусоровозы, конвейерные линии для сортировки мусора, цветные контейнеры для его сборки. Посетителей было много, обсуждались условия, подписывались контракты. Со сцены лились речи о том, как это здорово - сортировать и перерабатывать мусор с помощью такой современной техники! И тут к микрофону вышли два Владимира - Иванов и Краснов. Один - маститый ученый, доктор технических наук, второй - представитель мелкого и среднего бизнеса из Рязани. Они заявили, что вообще-то есть отечественная технология, не требующая ни сортировки, ни сушки мусора. В зале был шок... Организаторы выставки промямлили: мол, то, о чем рассказывают гости, безусловно, интересно, но все это надо изучить. До сих пор изучают...

Тем временем компания "РТ-Инвест" запустила в Подмосковье четыре сортировочных комплекса и у себя на сайте открыла счет: за 1 год и 7 месяцев извлечено из мусора уже 16 миллионов килограммов макулатуры, более 50 миллионов кило пластика, 26 миллионов килограммов стекла. Но почему достижения измеряются в килограммах? Вероятно, чтобы выглядели солиднее. Сравните эти цифры: в Московском регионе за год образуется более 12 миллионов тонн отходов, при этом отсортировано пока всего 50 тонн пластика.

Но главные проекты еще впереди: в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигающих завода, каждый из них будет перерабатывать в год более 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В сумме получается два миллиона тонн. А куда деть еще десять миллионов?

Кстати, обойдутся эти заводы с импортным оборудованием недешево: два года назад стоимость одного оценивалась в 30 миллиардов рублей, сегодня - уже 50 миллиардов.

А главное, что получим за эти деньги? Эксперты утверждают, что технология сжигания мусора при температуре 1260 градусов на колосниковых решетках на этих МСЗ дает на выходе до 30 процентов высокотоксичных отходов. Кроме того, в воздух выбрасываются крайне вредные для человека вещества - диоксины и фураны. За рубежом, чтобы уменьшить вредные выбросы, ставят фильтры шестикратной очистки. У нас же предусмотрена лишь тройная очистка. В результате будут загрязнены не только воздух, но и земля на большой территории.

Сравните с тем, что предлагают наши ученые. Владимир Иванов вместе с коллегами из Красноярска и Петербурга разработал принципиально новую технологию переработки отходов. Они сжигаются при температуре 1500-1550 градусов в жидком барботируемом шлаковом расплаве. Государственная экологическая экспертиза подтвердила безопасность этого ноу-хау. Сам Владимир Васильевич - в прошлом главный технолог Норильского металлургического комбината, у него более 100 патентов на изобретения.

"Наш завод будет стоить 13,2 миллиарда рублей, - говорит он. - Его можно построить за 3-5 лет, и он окупится всего за два-три года (срок окупаемости зарубежного МСЗ -18 лет, а про цену мы говорили выше). Отличие от импортной технологии - наша экологически чистая и не дает вредных выбросов. С ее помощью можно перерабатывать не только бытовые отходы, но и золошлаковые отвалы ГРЭС. В этих отвалах по стране накопилось уже около 2 миллиардов тонн отходов. Из них можно извлечь ценные химические элементы, которые многократно окупят все затраты.

Казалось бы, выгода от ноу-хау очевидна. Почему же не реализуется прорывная отечественная технология, которую, кстати, не прочь закупить в других странах? Предложения поступают, но только не от российского бизнеса. Он рисковать боится: на рынке обращения бытовых отходов уже появились монополисты, имеющие мощное лобби. А схема допуска к этому рынку настолько непрозрачна, что и соваться опасно.

Политику импортозамещения вроде никто не отменял, но перед авторами ноу-хау закрываются все двери. Инициативная группа из Рязани обращалась к президенту страны, главе правительства РФ, в причастные ведомства и мэрии крупных городов. Ни одна инстанция не проявила заинтересованности в прорывной технологии, которая могла бы сделать честь нашей стране. Отовсюду пришли типичные отписки: мол, проблема с мусором в России успешно решается, а вы обращайтесь в правительство своей Рязанской области. Но где у Рязани деньги на такой завод?

Загнали ученых и бизнес в тупик, из которого что-то не видно выхода. Может, действительно, продать технологию какой-нибудь солидной компании за рубежом, чтобы потом Россия закупила ее за бешеные деньги?