"Родина" просит помочь в поиске родственников павших героев 2-й Ударной армии

В конце апреля - начале мая в деревне Вдицко Новгородской области прошла масштабная поисковая экспедиция "Забытые герои", посвященная подвигу 2-й Ударной армии. Отсюда в 1942-м она рвалась к Любани, чтобы прорвать блокаду Ленинграда, и погибла в окружении. Лишенные снабжения, преданные и обреченные бойцы стояли насмерть.

Измена командующего генерал-лейтенанта Власова бросила тень на армию, которой он руководил считаные месяцы. Настоящие герои были прокляты и забыты. Долгие годы после Победы о "власовцах" не принято было вспоминать, их тела лежали неубранными в неразминированных лесах...

Но нашелся неравнодушный человек, путевой обходчик станции Мясной Бор Николай Иванович Орлов. С 1946 года он начал собирать с убитых солдатские медальоны, документы, искать родственников, писать в архивы и военкоматы, добиваться захоронения останков и возвращения доброго имени воинам 2-й Ударной. Благодаря его упорству на братском кладбище в Мясном Бору были похоронены первые 14 тысяч солдат - сегодня там покоятся уже 40 тысяч, и их ряды полнятся каждую весну...

В конце 1960-х Орлов сформировал из энтузиастов первый поисковый отряд. Сегодня его имя носит новгородская экспедиция "Долина", а дело отца продолжает сын Александр Николаевич. Ему 63 года, из которых 58 он посвятил поиску - первый медальон принес отцу пятилетним мальчишкой. Сколько поднял за эти годы бойцов, не помнит - сбился со счета после полутора тысяч. В нынешней экспедиции вместе со "стариками" участвовали бойцы 90-го отдельного специального поискового батальона министерства обороны, молодежь из Тюмени - всего около 100 человек.

За три недели поисковики подняли и подготовили к погребению останки 321 бойца и командира Красной армии и 34 мирных жителей, среди них трое детей. 32 раза над Вдицко раздавалось троекратное ура: так по поисковой традиции встречают на раскопе самую долгожданную находку - смертный медальон. В каждом маленьком эбонитовом пенале - человеческая судьба.

Увы, время беспощадно к бумаге, только 16 медальонов удалось прочитать. Ждала поисковиков и редчайшая удача - на груди красноармейца Ивана Павлова был найдет орден Красной Звезды. А значит, 17 солдат Великой Отечественной вернулись из безвестия, 17 семей дождались отца, деда, прадеда с войны.

Пишите нам на адрес: rodinainfo@rg.ru

1. Двойкин Прокофий Яковлевич, красноармеец

Дата рождения: 1907

Дата и место призыва: __.07.1941, Ворошиловградский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград

Дата выбытия: __.05.1942

Родственники: жена Двойкина Фекла Яковлевна

Родственники найдены!

2. Крутиков Василий Сергеевич, рядовой

Дата рождения: 1913

Дата и место призыва: 28.07.1941, Можарский РВК, Рязанская обл., Можарский р-н

Дата выбытия: __.01.1942

Родственники: жена Крутикова Елена Сергеевна, Крутикова Аксиния Прокофьевна (мать)

3. Афанасев Денис Денисович, красноармеец

Дата рождения: 1913

Место рождения: Чкалов, Домбаровский р-н

4. Ильин Анатолий Михайлович

Дата рождения: 1922

Место рождения: Ленинград, ул. Конная, дом 10, кв. 4

Дата выбытия: 12.04.1942

5. Алянчиков Алексей Андреевич, красноармеец

Дата рождения: 1905

Дата и место призыва: 1941, Емельяновский РВК, Красноярский край, Емельяновский р-н

Последнее место службы: 946 ап

Дата выбытия: __.04.1942

Родственники найдены!

6. Бухараев Исмагил Якубович, рядовой

Дата рождения: 1909

Дата и место призыва: Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н

Адрес: Казань, Кировский р-н, Тулуповка 5-1

Родственники найдены!

7. Павлов Иван Григорьевич, кавалер ордена Красной Звезды

Дата рождения: 1914

Место рождения: Чкаловская обл., Державинский р-н, с. Троица

Последнее место службы: 2-я Ударная армия, 57 осб

Дата выбытия: 13.04.1942

Описание подвига: красноармеец Павлов в боях за деревню Коломно, Высокое и Бор метким огнем по орудиям противника заставил замолчать и подавил 6 огневых точек и 2 дзота противника

Родственники найдены!

8. Белоусов Николай Алексеевич, рядовой

Дата рождения: 1921

Место рождения: Белгородская обл., Волоконовский р-н, Покровский с/с, с. Успенка

Дата и место призыва: 06.12.1940, Волоконовский РВК, Курская обл., Волоконовский р-н

Последнее место службы: п/п 1615

Дата выбытия: __.07.1943

9. Москалев Виктор Степанович, красноармеец

Дата рождения: 1901

Место рождения: Красноярский, Карапуск (?) р-н, с. Уджей (?)

10. Еф...тов Иван Макарович (Максимович?), минометчик

Место рождения: Куйбышевская обл., Сар(?) р-н

11. Панин Григорий Константинович, ст. сержант

Дата рождения: 1906

Место рождения: Алтайский край, Смоленский с/с, Смоленский р-н, д. Смоленка

Родственники: Панина Надежда Фатеевна

12. ?..

Воронежская обл., г. Воронеж, с. Ново-Ольшанка

Бойковой Анне Егоровне

13. Шльянин Данила (Денис?)

Дата рождения: 1898

Место рождения: Курская обл., Тер... р-н, Ивановский с/c, деревня колхоз Новый Путь

14. Тул...ев (?) Егор Назарович

Дата рождения: 1915(9?)

15. ?..

Место рождения: с. Кагаевка, Ворошиловского района Саратовской области

Родственники: Самойлова Пелагея Кузьминична

16. Ширяев Павел Михайлович, красноармеец

Год рождения: 1916

Место рождения: Горьковская область, Б-Мурашкенский район

Родственники: Касаткина А.В.

17. Лямкин

Воинское кладбище "Мясной Бор". Фото: ТАСС

*Автор сердечно благодарит Постоянный комитет Союзного государства, Сергея Мачинского и Марию Котомину за содействие в подготовке публикации.