"Родина" просит помочь в поиске родственников павших героев 2-й Ударной армии

Измена командующего генерал-лейтенанта Власова бросила тень на армию, которой он руководил считаные месяцы. Настоящие герои были прокляты и забыты. Долгие годы после Победы о "власовцах" не принято было вспоминать, их тела лежали неубранными в неразминированных лесах...
Но нашелся неравнодушный человек, путевой обходчик станции Мясной Бор Николай Иванович Орлов. С 1946 года он начал собирать с убитых солдатские медальоны, документы, искать родственников, писать в архивы и военкоматы, добиваться захоронения останков и возвращения доброго имени воинам 2-й Ударной. Благодаря его упорству на братском кладбище в Мясном Бору были похоронены первые 14 тысяч солдат - сегодня там покоятся уже 40 тысяч, и их ряды полнятся каждую весну...
В конце 1960-х Орлов сформировал из энтузиастов первый поисковый отряд. Сегодня его имя носит новгородская экспедиция "Долина", а дело отца продолжает сын Александр Николаевич. Ему 63 года, из которых 58 он посвятил поиску - первый медальон принес отцу пятилетним мальчишкой. Сколько поднял за эти годы бойцов, не помнит - сбился со счета после полутора тысяч. В нынешней экспедиции вместе со "стариками" участвовали бойцы 90-го отдельного специального поискового батальона министерства обороны, молодежь из Тюмени - всего около 100 человек.
За три недели поисковики подняли и подготовили к погребению останки 321 бойца и командира Красной армии и 34 мирных жителей, среди них трое детей. 32 раза над Вдицко раздавалось троекратное ура: так по поисковой традиции встречают на раскопе самую долгожданную находку - смертный медальон. В каждом маленьком эбонитовом пенале - человеческая судьба.
Увы, время беспощадно к бумаге, только 16 медальонов удалось прочитать. Ждала поисковиков и редчайшая удача - на груди красноармейца Ивана Павлова был найдет орден Красной Звезды. А значит, 17 солдат Великой Отечественной вернулись из безвестия, 17 семей дождались отца, деда, прадеда с войны.
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1. Двойкин Прокофий Яковлевич, красноармеец
Дата рождения: 1907
Дата и место призыва: __.07.1941, Ворошиловградский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград
Дата выбытия: __.05.1942
Родственники: жена Двойкина Фекла Яковлевна
Родственники найдены!
2. Крутиков Василий Сергеевич, рядовой
Дата рождения: 1913
Дата и место призыва: 28.07.1941, Можарский РВК, Рязанская обл., Можарский р-н
Дата выбытия: __.01.1942
Родственники: жена Крутикова Елена Сергеевна, Крутикова Аксиния Прокофьевна (мать)
3. Афанасев Денис Денисович, красноармеец
Дата рождения: 1913
Место рождения: Чкалов, Домбаровский р-н
4. Ильин Анатолий Михайлович
Дата рождения: 1922
Место рождения: Ленинград, ул. Конная, дом 10, кв. 4
Дата выбытия: 12.04.1942
5. Алянчиков Алексей Андреевич, красноармеец
Дата рождения: 1905
Дата и место призыва: 1941, Емельяновский РВК, Красноярский край, Емельяновский р-н
Последнее место службы: 946 ап
Дата выбытия: __.04.1942
Родственники найдены!
6. Бухараев Исмагил Якубович, рядовой
Дата рождения: 1909
Дата и место призыва: Кировский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Кировский р-н
Адрес: Казань, Кировский р-н, Тулуповка 5-1
Родственники найдены!
7. Павлов Иван Григорьевич, кавалер ордена Красной Звезды
Дата рождения: 1914
Место рождения: Чкаловская обл., Державинский р-н, с. Троица
Последнее место службы: 2-я Ударная армия, 57 осб
Дата выбытия: 13.04.1942
Описание подвига: красноармеец Павлов в боях за деревню Коломно, Высокое и Бор метким огнем по орудиям противника заставил замолчать и подавил 6 огневых точек и 2 дзота противника
Родственники найдены!
8. Белоусов Николай Алексеевич, рядовой
Дата рождения: 1921
Место рождения: Белгородская обл., Волоконовский р-н, Покровский с/с, с. Успенка
Дата и место призыва: 06.12.1940, Волоконовский РВК, Курская обл., Волоконовский р-н
Последнее место службы: п/п 1615
Дата выбытия: __.07.1943
9. Москалев Виктор Степанович, красноармеец
Дата рождения: 1901
Место рождения: Красноярский, Карапуск (?) р-н, с. Уджей (?)
10. Еф...тов Иван Макарович (Максимович?), минометчик
Место рождения: Куйбышевская обл., Сар(?) р-н
11. Панин Григорий Константинович, ст. сержант
Дата рождения: 1906
Место рождения: Алтайский край, Смоленский с/с, Смоленский р-н, д. Смоленка
Родственники: Панина Надежда Фатеевна
12. ?..
Воронежская обл., г. Воронеж, с. Ново-Ольшанка
Бойковой Анне Егоровне
13. Шльянин Данила (Денис?)
Дата рождения: 1898
Место рождения: Курская обл., Тер... р-н, Ивановский с/c, деревня колхоз Новый Путь
14. Тул...ев (?) Егор Назарович
Дата рождения: 1915(9?)
15. ?..
Место рождения: с. Кагаевка, Ворошиловского района Саратовской области
Родственники: Самойлова Пелагея Кузьминична
16. Ширяев Павел Михайлович, красноармеец
Год рождения: 1916
Место рождения: Горьковская область, Б-Мурашкенский район
Родственники: Касаткина А.В.
17. Лямкин
*Автор сердечно благодарит Постоянный комитет Союзного государства, Сергея Мачинского и Марию Котомину за содействие в подготовке публикации.