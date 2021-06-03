Россияне стали массово искать авиабилеты в открывающиеся страны

Количество поисковых запросов россиян по авиабилетам в страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 10 июня, выросли в разы, сообщил агрегатор Туту.ру.

Так, поиск авиабилетов в Марокко и Австрию вырос в 2,3 раза, в Хорватию - в три раза, в Венгрию - в 4,5 раза, в Ливан, Люксембург и на Маврикий - в 7-8 раз.

Решение о возобновлении регулярных рейсов в эти страны принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако поехать с туристическими целями получится только в Ливан, Марокко и Хорватию.

Для въезда в Марокко необходимо подтвержденное бронирование отеля, отрицательный ПЦР-тест сроком действия не менее 72 часов с момента взятия пробы. Детям до 11 лет тест сдавать не нужно. Потребуется также заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья, распечатать, подписать и предоставить по прибытии в аэропорт. Для деловых поездок нужно приглашение от местной компании на официальном бланке.

Для въезда в Хорватию нужна виза. Страна уже возобновила их оформление. При подаче заявления на визу нужно подтвердить полную оплату отеля. Для въезда нужно представить либо справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, либо отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу из утвержденного списка ЕС (при въезде более, чем на 10 дней, потребуется повторный экспресс-тест на антитела), либо сертификат о вакцинации от коронавируса на английском языке (Хорватия признает российскую "Спутник V"), либо справка о перенесенном заболевании коронавирусом, с подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении.

Детям до 7 лет, если они следуют с теми, у кого есть один из перечисленных документов, справки не нужны. Перед вылетом потребуется заполнить специальную форму.

Для въезда в Ливан россиянам необходимо оформить визу. При поездке на срок до 30 дней, визу можно получить бесплатно по прилету в аэропорту. При этом с собой должно быть подтверждение брони отеля или туристический ваучер. Также потребуется отрицательный результат ПЦР-теста. Детям до 12 лет справка не нужна. Нужно также пройти платный повторный тест. До получения его результатов в течение 72 часов пассажиры обязаны находиться на самоизоляции. Перед поездкой в Ливан также нужно заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья и загрузить в специальное приложение.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), российскую вакцину "Спутник V" признают также Греция, Кипр, Болгария и Тунис. В этих странах сертификат о вакцинации от COVID-19 является альтернативой ПЦР-тестам или справке об антителах.

При этом более 60% российских туристов, которые приобрели туры в Турцию, переносят свои туры на осень этого года или на 2022 год. Другие страны вместо Турции выбирают только 18% туристов, а 15% - меняют туры на путешествия по России.