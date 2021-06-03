О том, что необходимо создавать благоприятную среду для развития отечественного предпринимательства, хорошо известно. Тем более когда речь идет о продвижении на рынке отечественного продукта. Сколько правильных слов об этом сказано. Сколько постановлений и решений принято. Только вот ситуация почему-то если и меняется в лучшую сторону, то очень медленно.

За примерами далеко ходить не нужно. Совсем недавно Чертановский райсуд арестовал на два месяца гендиректора ООО "Производственная компания "Бк B&B" Александра Савоськина, а также учредителей компании Александра Балаховского и Якова Босинзона. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Интересно, что организованное ими предприятие "Бк B&B" как раз и является тем самым отечественным производителем товаров бытовой химии, которого вроде бы должны поддерживать.

Кого же попытались обмануть ранее не судимые господа Савоськин, Балаховский и Босинзон? Жертвой их коварного замысла, а заодно и потерпевшим по данному делу оказался хорошо известный в "определенных кругах" ранее неоднократно судимый Дан Шапиро (он же Дионисий Золотов и он же Денис Тумаркин). При этом самого "потерпевшего" СМИ называют "решальщиком". В переводе с криминального жаргона на русский язык это человек, который за определенное вознаграждение решает вопросы, возникающие у его клиентов с различными правоохранительными и административными органами. Решает, естественно, путем незаконным, используя свои коррупционные связи. За что и был неоднократно судим. Так, по данным "Коммерсанта", в августе 2014 года его задержали по обвинению в посредничестве в даче крупной взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества взяткодателя.

Однако к деятельности Шапиро-Золотова и его чудесному освобождению из-под стражи, несмотря на солидный срок тюремного заключения, мы еще вернемся. Интересно другое: оказавшись на свободе, он сразу же обратился в правоохранительные органы с заявлением. Мол, пока он находился под следствием и отбывал срок, партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения товарными знаками изделий бытовой химии.

Следственные органы усмотрели в этом состав преступления и приняли решение возбудить дело за незаконное использование чужого товарного знака, хотя юристы компании считают основания переоформления прав владения законными. Другой вопрос - как вообще профессиональный "решальщик" оказался в числе учредителей компании "Бк B&B". Представители обвиняемых говорят о рейдерском захвате их бизнеса, для спасения которого они в свое время якобы и использовали господина Шапиро.

Правда, на тот момент он фигурировал в документах как Дионисий Золотов, что почему-то нисколько не смутило следствие. Кроме того, защитники обвиняемых утверждают, что после арестов Савоськина, Балаховского и Босинзона "со стороны следствия и Дана Шапиро" на них оказывается психологическое давление с целью передачи бизнеса потерпевшему. При этом пожилые и больные бизнесмены находятся в одной камере с уголовниками в СИЗО.

Неоднократно судимый "решальщик" выходит на свободу, а тяжелобольной пожилой человек, нуждающийся в медпомощи, отправляется в СИЗО

В конце мая Чертановский суд продлил им арест до 22 июня. При этом доводы защиты о том, что случившийся конфликт интересов, по сути, корпоративный спор и должен рассматриваться в арбитражном суде, следствием во внимание не принимаются.

Все это привело к резкому ухудшению состояния здоровья 71-летнего Александра Балаховского, который попал в СИЗО с онкологией и целым букетом тяжелых хронических заболеваний. Александр Савоськин, перенесший после ковида инсульт и месяц находившийся в коме, сейчас, по словам адвокатов, и вовсе оказался в карцере. В общем, если выражаться языком, привычным для Дана Шапиро-Золотова (именно под этой фамилией он проходит в уголовном деле), его обидчиков сегодня "прессуют по полной программе".

Вообще, данный господин своей изворотливостью вызывает истинное удивление. Последний раз Дан Шапиро получил срок в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест. "Российская газета" подробно писала об этом деле и таинственной смерти в СИЗО Евдокимова.

Господин Золотов получил тогда три с половиной года, а с учетом ранее вынесенных ему приговоров за другие мошенничества - семь с половиной лет общего режима. Однако вновь оказался на свободе по условно-досрочному освобождению в 2019 году. После чего сразу же написал заявление в следственные органы на руководство компании "Бк B&B" о мошенничестве в отношении него.

Что еще можно добавить к этой печальной истории? Следствие по делу производителя отечественной бытовой химии даже на первый взгляд вызывает массу вопросов. Особенно в контексте поручений руководства страны по поддержке российского бизнеса и созданию для него режима наибольшего благоприятствования.

Странно как-то эти решения выполняют следственные органы. Неоднократно судимый "решальщик" выходит на свободу за примерное поведение. А тяжелобольной пожилой человек, нуждающийся в постоянной медицинской помощи, отправляется в СИЗО. Остается надеяться, что общественный резонанс, в том числе публикации в СМИ, все же возымеют должное действие, и справедливость восторжествует.