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03.06.2021 08:29
Рубрика: Экономика

РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" в дни Евро-2020

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в дни чемпионата Европы по футболу - 2020. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.

Фото: iStock
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"С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням - в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге", - отметили в компании. Кроме того, компания увеличит количество вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. В РЖД добавили, что скоростные поезда помогут и спортсменам: поезд "Аллегро" совершит дополнительный рейс, который доставит финских футболистов из Хельсинки в Репино Ленинградской области.

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был пройти 12 июня - 12 июля 2020 года, но из-за пандемии был перенесен на год (11 июня - 11 июля 2021 года). Турнир впервые пройдет на территории сразу 10 государств.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Чемпионат Европы по футболу - 2020

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