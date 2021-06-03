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03.06.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Самозанятым планируют предоставить социальные гарантии

Текст: Елена Манукиян
В Минтруде разработают несколько вариантов страхования для самозанятых, благодаря которому они получат право на некоторые социальные гарантии, например, оплачиваемый больничный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, соцгарантии для самозанятых сегодня не предусмотрены в законодательстве, поэтому они не могут зарегистрироваться в Фонде социального страхования.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Мы работаем над этим вопросом, предполагаем, что в дальнейшем одним из вариантов будет добровольное страхование самозанятых", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня в качестве самозанятых зарегистрированы уже более 2,4 млн россиян, к 2024 году их число превысит 5 млн человек, а к 2030 году достигнет 10-11 млн человек. При этом, почти 60% молодых людей хотели бы работать на себя.

Режим самозанятых был введен в России в качестве эксперимента в 2019 году, а с 1 июля 2020 года стал доступен на всей территории страны. Он позволил гражданам легально вести бизнес и получать доход от фриланс-услуг, подработок и деятельности, которая приносит нерегулярный заработок. Самозанятые отчисляют в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. При этом налоги им нужно платить только при наличии дохода.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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