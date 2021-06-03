Сенатор: Проще запретить деятельность коллекторов, чем лишать их пенсий

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что если у человека есть трудовой стаж и он платил пенсионные взносы, то никто не имеет права лишить его пенсии. Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова лишать пенсий коллекторов, сообщает RT.

Сенатор отметил, что в таком случае проще вообще запретить коллекторскую деятельность за ущерб, который она наносит людям, чем преследовать коллекторов в конце их трудовой биографии.

Лишать коллекторов пенсий ранее предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.