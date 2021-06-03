Милонов предложил лишать пенсии коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

"Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва". По мнению депутата Госдумы, необходимо на законодательном уровне также запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

Ранее сообщалось, что УК запретят привлекать коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Как подчеркнула автор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая, законопроект обеспечивает комплексный взгляд на решение тех вопросов, которые ежедневно интересуют миллионы граждан нашей страны.