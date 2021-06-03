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03.06.2021 20:00
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили разработать программу "научной ипотеки"

Текст: Юрий Медведев
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре сформулировал перечень рекомендаций Государственной Думе РФ, Правительству РФ, министерствам и научным организациям страны по итогам состоявшихся 13 мая парламентских слушаний на тему "Научный кадровый потенциал страны".

Многие необходимые меры подразумевают поддержку на законодательном уровне. Это и возможность долгосрочного финансирования исследований из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, механизм доступа научных организаций к льготам и преференциям, решение наболевшего вопроса с закупками уникального оборудования и расходных материалов, применение пониженных тарифов страховых взносов в части фонда оплаты труда для исследовательских организаций и многое другое.

Фото: veorus.ru
За счет чего удастся достичь национальных целей развития

Важной инициативой стала идея запуска специального проекта поддержки программ развития научных организаций - по аналогии с программой стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Этот вопрос рекомендовано рассмотреть Минобрнауки РФ совместно с Министерствами экономического развития, финансов и РАН.

Целый ряд мер предложен к рассмотрению в области международного научно-технического сотрудничества, в частности, работа с зарубежными партнерами по введению "научных виз". Создание отечественной государственной системы научного цитирования для стимулирования публикации результатов научной деятельности в российских журналах, а также национальной платформы открытого доступа для их международного продвижения также является необходимым шагом.

Кроме того, предлагается разработать программу "научной ипотеки" - льготного ипотечного кредитования приобретения жилья научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев, в том числе, возможность рефинансирования уже имеющихся ипотечных кредитов по ставке не выше 3% годовых.

Полный перечень рекомендаций опубликован на сайте Совета Федерации РФ.

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