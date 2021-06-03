Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом

25-летняя британская актриса Софи Тёрнер (Санса из "Игры престолов", франшиза "Люди Икс") присоединилась к актерскому составу шоу стриминга HBO Max "Лестница" (The Staircase). В касте которого уже значатся Колин Фёрт, Тони Коллетт, Паркер Поузи, Жюльет Бинош (ее роль не раскрывается) и Розмари ДеУитт. Таким образом, все актеры на ведущие роли в мини-сериале найдены.

В основе шоу из восьми эпизодов - одноименный документальный сериал 2004 года Жана-Ксавье де Листрада, в 2018-м появившийся в каталоге Netflix. Плюс сценарий дополнят новыми материалами по делу американского криминального писателя Майкла Петерсона (Фёрт), обвиненного в убийстве своей жены (Колетт), совершенном в 2001-м.

Петерсон утверждал, что она упала дома с лестницы и убилась, но следствие отказалось принимать слова вдовца на веру, склоняясь к версии, что мерзавец забил супругу до смерти, а несчастный случай инсценировал. Далее - шестнадцатилетнее разбирательство, по итогам которого писатель был признан виновным и осужден.

Как уточнено Deadline, Тёрнер сыграет Маргарет Рэтлифф, одну из приемных дочерей Петерсона. Которая выступила в печальном деле на стороне отца, утверждая, что он невиновен.