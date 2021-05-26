Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы"

Первая подробность по новому спин-ффу "Игры престолов". Согласно Deadline, скриптом шоу "10 000 кораблей" займется сценаристка и продюсер Аманда Сигел.

Ее мы знаем по работе над "Хорошей женой", "В поле зрения", "Без следа", "Никитой", провальной "Мглой" по Кингу и прохладно встреченным сериалом по комиксам Marvel "Хелстром".

На HBO назначение не комментируют. Дат и каста у сериала еще нет.

Известно, что проект 10,000 Ships будет посвящен принцессе Нимерии (это в ее честь Арья назвала своего лютоволка), которая после поражения во Второй пряной войне (это примерно за десять веков до событий, описанных в цикле Мартина) с остатками своих ройнаров на 10 000 судов отправилась из Эссоса в Дорн - на юг Вестероса.