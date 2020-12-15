Сериал по комиксам Marvel "Хелстром" закрыт

Закрыт очередной сериал на основе персонажей комиксов Marvel - сервис Hulu избавляется от мистического триллера "Хелстром" после первого же сезона. Об этом сообщает Variety.

Параллельно стоит напомнить, что за последнее время была закрыта уже дюжина сериалов по Marvel, включая "Сорвиголову", "Агентов Щ.И.Т", шоу "Легион", "Агент Картер", "Плащ и Кинжал", "Беглецы" и так далее - все они выходили на разных платформах - Netflix, ABC, Fox...

В то время как новый стриминг Disney+ приступил к наращиванию объемов в данном направлении, выдавая все более и более интригующие анонсы.

Как отмечают аналитики, "Хелстром" был последним игровым телешоу, созданным ныне несуществующим подразделением под руководством Джефа Лоэба Marvel Television. Так что его закрытие ни для кого не стало неожиданностью.

Впрочем, в настоящее время в производстве у Hulu находится еще два сериала Marvel - это анимационные шоу про суперзлодея МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф, MODOK) и "Хит-Манки" (Hit-Monkey).

Весной прошлого года для стриминга активно разрабатывался и сериал про Призрачного гонщика с Диего Луной в главной роли, но уже в сентябре его завернули.