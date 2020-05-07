Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике

Первые слухи о введении Призрачного гонщика Джонни Блэйза в кинематографическую вселенную Marvel начали появляться в марте текущего года.

Сообщалось, что Киану Ривз вел переговоры об этой роли с главой студии Кевином Файги.

Смогли ли стороны достичь соглашения, пока неизвестно, но The Direct сообщает, что проект запущен в производство.

На данный момент нет определенности в каком формате он будет реализован - полнометражного фильма для большого проката или сериала для сервиса Disney+.

По информации издания, впервые персонаж может быть представлен в сиквеле "Доктора Стрэнджа", так как для второй части похождений могущественного мага выбрана стилистика готики и ужаса, в которую Призрачный гонщик органично бы вписался.