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Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике

Новости
    07.05.2020, 19:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ stryder HD Фото: youtube.com/ stryder HD
Фото: youtube.com/ stryder HD

Первые слухи о введении Призрачного гонщика Джонни Блэйза в кинематографическую вселенную Marvel начали появляться в марте текущего года.

Сообщалось, что Киану Ривз вел переговоры об этой роли с главой студии Кевином Файги.

Смогли ли стороны достичь соглашения, пока неизвестно, но The Direct сообщает, что проект запущен в производство.

На данный момент нет определенности в каком формате он будет реализован - полнометражного фильма для большого проката или сериала для сервиса Disney+.

По информации издания, впервые персонаж может быть представлен в сиквеле "Доктора Стрэнджа", так как для второй части похождений могущественного мага выбрана стилистика готики и ужаса, в которую Призрачный гонщик органично бы вписался.

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