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Вышел трейлер хоррор-сериала про детей демона Мардука "Хелстром"

Новости
    24.09.2020, 12:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Мистический сериал "Хелстром" (Helstrom) обзавелся полноценным трейлером - угрюмый ролик представлен на YouTube-канале сервиса Hulu.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоу основано на комиксах Marvel. В центре сюжета - сын и дочь "таинственного серийного убийцы", вершащие собственное правосудие над разного рода злом. Параллельно узнав страшную, как водится, тайну своей семьи.

Дэймона Хелстрома играет Том Остин ("Борджиа", "Пуаро"), Ану Хелстром - Сидней Леммон ("Бойся ходячих мертвецов", "Бархатная бензопила").

Шоураннер проекта - Пол Збышевски ("Остаться в живых", "Агенты "Щ.И.Т.").

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Премьера - 16 октября.

В оригинальных комиксах, Ана - это Сатана Хеллстром, дочь демона Мардука и одержимой смертной женщины Виктории (в сериале ее играет Элизабет Марвел из "Карточного домика" и "Фарго"), десятилетиями томящейся в застенках. Сатана эта была воспитана отцом в аду лично и в соответствующих антуражу традициях. Персонаж дебютировал в 1973-м в журнале Vampire Tales. Дэймон дебютировал как второстепенный, но яркий персонаж в начале семидесятых в комиксах о Призрачном гонщике.

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