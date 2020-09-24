Вышел трейлер хоррор-сериала про детей демона Мардука "Хелстром"

Мистический сериал "Хелстром" (Helstrom) обзавелся полноценным трейлером - угрюмый ролик представлен на YouTube-канале сервиса Hulu.

Шоу основано на комиксах Marvel. В центре сюжета - сын и дочь "таинственного серийного убийцы", вершащие собственное правосудие над разного рода злом. Параллельно узнав страшную, как водится, тайну своей семьи.

Дэймона Хелстрома играет Том Остин ("Борджиа", "Пуаро"), Ану Хелстром - Сидней Леммон ("Бойся ходячих мертвецов", "Бархатная бензопила").

Шоураннер проекта - Пол Збышевски ("Остаться в живых", "Агенты "Щ.И.Т.").

Премьера - 16 октября.

В оригинальных комиксах, Ана - это Сатана Хеллстром, дочь демона Мардука и одержимой смертной женщины Виктории (в сериале ее играет Элизабет Марвел из "Карточного домика" и "Фарго"), десятилетиями томящейся в застенках. Сатана эта была воспитана отцом в аду лично и в соответствующих антуражу традициях. Персонаж дебютировал в 1973-м в журнале Vampire Tales. Дэймон дебютировал как второстепенный, но яркий персонаж в начале семидесятых в комиксах о Призрачном гонщике.