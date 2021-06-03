Суды начали оправдывать людей за хранение старых патронов

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение, способное задать новый поворот судебной практики: он отменил приговор гражданину, осужденному за хранение старого патрона времен Великой Отечественной войны.

Дело закрыто. Однако в подобные неприятности могут попасть или уже попали тысячи граждан. Многие тысячи. Потому что подходы правоохранителей сегодня суровы: есть старая никому не нужная железяка, которую можно приравнять боевому аксессуару? Будь добр сесть на скамью подсудимых. И тебя накажут так, будто ты реально собирался в кого-то стрелять. В Уголовном кодексе есть несколько статей, наказывающих за нелегальные операции с оружием. Даже несколько патронов в доме, если у человека нет на них разрешения, грозят уголовной статьей.

В деле, которое дошло до Второго кассационного суда общей юрисдикции, житель Смоленской области гражданин У. нашел в поле 9 патронов времен Великой Отечественной войны. Из всего этого арсенала лишь один патрон оказался пригодным для стрельбы. Вот за этот патрон человека и отправили в колонию. Оставшиеся 8 экземпляров специальная баллистическая экспертиза разрешила выкинуть на помойку, они были ни на что не годны.

Увы, правоохранители и нижестоящие судебные инстанции полностью проигнорировали правовые позиции Верховного суда России. Еще пару лет назад пленум ВС особо обратил внимание на то, что не является преступлением действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Проще говоря, бывает так, что формально человек попадает под УК, но никакой опасности от него нет и лучше бы его не наказывать. В качестве примера особо было указано, что хранение нескольких патронов может быть признано малозначительным деянием. А в данном случае даже не несколько, а всего один патрон был признан вопиющим преступлением.

Как поясняют эксперты, далеко не всегда разъяснения Верховного суда моментально переключают какие-то рычаги в головах правоохранителей и нижестоящих судей. В большинстве случаев необходимо время, чтобы на местах услышали сигнал и осознали: это не шутка, за один случайный патрон больше сажать нельзя. Сейчас кассационные суды меняют практику, реализуя в конкретных делах правовые позиции Верховного суда России.

Верховный суд уже разъяснял, что хранение нескольких патронов может быть признано малозначительным деянием. Но в данном случае хранение одного патрона признали преступлением

"Признавая У. виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпаса - единичного винтовочного патрона, суд не дал оценки тому обстоятельству, что У. никакого оружия не имел, нашел патрон случайно и при этом не придавал никакого значения его нахождению (хранению) в своей квартире, - пояснили во Втором кассационном суде. - Кроме того, суд в приговоре не привел данных, свидетельствующих о том, что У. своими действиями причинил вред или создал угрозу причинения вреда личности, обществу или государству".

В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила приговор в части осуждения У. по ч. 1 ст. 222 УК РФ (данная статья наказывает за незаконное хранение оружия и боеприпасов) и прекратила производство ввиду малозначительности содеянного.

На практике правоохранители нередко привлекают к ответственности граждан не только за патроны, но и, например, за какие-то антикварные вещи, если их можно провести по классу "холодного оружия".

Например, недавно в Вологодской области мировой судья оправдал жителя города Череповец, пытавшегося продать штык времен Первой мировой войны. Правоохранители обвинили мужчину в незаконном сбыте холодного оружия. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, по версии обвинения, 24 мая 2019 года М. разместил на "Авито" объявление о продаже штыка немецкого к винтовкам системы Маузер 1898/1905 годов. На покупку откликнулись сотрудники полиции, выдавшие себя за обычных покупателей. Подсудимый рассказал, что увлекается историей Первой мировой войны. Мечтал быть военным. Штык приобрел как антикварный предмет несколько лет назад через интернет. Хотя суд оправдал молодого человека, необоснованные обвинения стали причиной больших неприятностей, помешавших ему на данный момент стать профессиональным военным.