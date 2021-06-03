Свой среди чужих: необычную версию Т-72 создавали в ЮАР

Советский танк Т-72 в 90-е годы был одним из самых распространенных современных танков в мире. Поэтому неудивительно, что во многих странах стали появляться предложения по их дальнейшей модернизации.

Интересно, что свои варианты по улучшению характеристик "семьдесят второго" разработали не только конструкторы из государств Организации Варшавского договора, но и специалисты Франции, Израиля и ЮАР.

Более 20 лет назад инженеры из Южноафриканской республики обновили у одной из экспортных нижнетагильских машин систему управления огнем. Свое детище они назвали "Тигром". Однако он так и не привлек внимание потенциальных клиентов.

Уже в новом веке был создан T-72FDS, который снабдили совершенно новыми стабилизированными прицелами наводчика-оператора и командира. Это оборудование имело дневные телевизионные и ночные тепловизионные каналы наблюдения, лазерные дальномеры, различные датчики и баллистический компьютер.

На испытательных стрельбах он демонстрировал достаточно хорошую точность. Также в распоряжении экипажа имелась навигационная система. Однако уровень защиты, огневая мощь и подвижность оставались на прежнем уровне.

ЮАР демонстрировала танк на выставках. Он проходил испытания в Алжире, но военные этой страны предпочли модернизировать технику с российской помощью.

Судя по видеокадрам, T-72FDS существует до сих пор, однако в настоящее время его задействуют лишь в различных военных шоу.