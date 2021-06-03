Telegram-канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку

Признанный в Беларуси экстремистский telegram-канал Nexta Live его кураторы планировали перевести на "российскую повестку" после того, как утихнет активная часть белорусских протестов. Об этом рассказал обвиняемый в разжигании розни белорусский блогер Роман Протасевич в интервью программе "Марков. Ничего личного" на белорусском телеканале ОНТ.

Он также отметил, что протесты в Беларуси сошли на нет и вряд ли возобновятся в ближайшем будущем. Однако, по его словам, ряд лиц в белорусской оппозиции настаивал на том, что необходимо продолжать призывать людей выходить на улицы. Для этого в Telegram существовал чат, при помощи которого координировались протесты. Сейчас же целью действующих из-за границы оппозиционеров, как заявил Протасевич, являются обвал экономики Беларуси и, как следствие, голодные бунты.

В этом же интервью Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций в республике. "Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь. Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - заявил блогер.