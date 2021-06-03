The Hatters покажут премьеру, несмотря на перелом у солиста

Поговорку о том, что друзья познаются в беде, по-прежнему никто не отменял. Певец и скрипач культовой питерской группы The Hatters, они же "Шляпники", Юрий Музыченко сломал ногу во время всероссийского тура. Попал на "скорой помощи" в больницу, очутился в гипсе. Каких только событий не случается в жизни музыкантов, но не отменять же из-за этого тур?!

Теперь группе предстоит концерт в родном городе, в порту "Севкабель". Музыканты рассказали обозревателю "РГ", что менять программу не будут. Хотя как именно будет петь солист и скрипач Юрий Музыченко, пока неясно. То ли вновь будет прыгать у микрофона, но уже с костылем, то ли ему поставят на сцене стул?! Все будет зависеть от того, сколько ритмических вольностей позволит сломанная нога.

Концерты The Hatters — это и песни, и театр, и скоморошничество,и лихая акробатика. Фото: Александ Рюмин/ ТАСС

Но "нет худа без добра": чтобы на сцене вновь кипела энергия, на помощь придут друзья из Little Big, которые выступят в качестве специальных гостей. Эти группы считаются в нашем роке и рейве чемпионами по бегу и прыжкам вверх и сторону. А Юрий Музыченко и Илья Прусикин добрые друзья, даже хотели вместе поехать на "Евровидение", спеть песню Uno. Теперь часть их планов исполнится, правда, уже в Петербурге...

Накануне премьеры Юрий Музыченко ответил на вопросы "РГ".

Прежде вы не рассказывали, из-за чего попали в больницу. Готовили новый трюк для шоу?

Юрий Музыченко: Нет, ногу я сломал по полнейшей глупости - на даче! Хотел прыгнуть на пирс, а в итоге не допрыгнул и сломал большую берцовую кость. Операцию делали по новым технологиям, в больнице пролежал три дня, теперь хожу на костылях.

В принципе, уже могу даже стоять на ноге, а вот ходить и прыгать пока еще нет...Но концерт состоится!

Может, вынужденные каникулы полезно было бы посвятить записи альбома?! У The Hatters вышли два макси-сингла, где вы играли и джипси-панк, и хип-хоп со скрипкой и гармонью. Но диска пока не выпустили.

Юрий Музыченко: Пока разрешают давать концерты, мы лучше погоняем по гримеркам и концертным площадкам. А альбом запишем, когда будет перерыв.

С женой Аней вы не только поете в The Hatters, но после окончания театрального вуза играете и в "Лицедеях". Как к этому относится руководство театра при распределении ролей ? Получать интересные благодаря славе "Шляпников" проще, или вас стараются использовать только в каком-то одном амплуа?

Юрий Музыченко: В нашем театре все работает немного по-другому, так как это театральная клоунада. Там не на историю придумывается образ, а сначала придумывается актерам образ и потом уже на него пишется история. Следовательно, что ты придумаешь, то и будет тебя потом кормить. То есть роли не распределяются, а мы сами собираем свои будущие "образульники". Сколько времени в театре проведешь, столько ролей себе и напридумываешь.

В моем случае сейчас новых подвижек нет. Я участвую в старых постановках, которые были сделаны до успехов "Шляпников". Супруга моя, тем не менее, успела поставить свой моноспектакль Bathroom.

Пока разрешают давать концерты, мы лучше поездим на гастроли

Все привыкли ждать от вас эмоциональных песен с яркими мелодиями и ироничными текстами. Рискованно ли было переключаться на сочинение музыки для спектакля? И планируете ли после своей Bathroom (то бишь "Ванная комната") поставить, например, и "Кухню"?! Все же мы проводим массу времени именно на кухнях: едим, смотрим телевизор, принимаем гостей или затеваем семейные ссоры.

Юрий Музыченко: Ну, вот видите, как я совершенно случайно и логично подвел себя и вас к этому вопросу. У моей супруги есть образ, "образульник" - странная, эпатажная женщина. Далее ее нужно поместить в какие-нибудь предлагаемые обстоятельства, желательно на контрапункте с ее образом. Методом исключения мы понимаем, что довольно забавно эта красивая, эффектная женщина будет выглядеть в туалете. Исходя из этого, начинают строиться шуточки, а там уже где-то находится сквозное действие, которое достраивается. И поверьте, через год-два этот спектакль заиграет совершенно другими красками, когда уже устоится. Писать музыку для этой работы было очень интересно, ведь я люблю все новое. Ну а куда потом переместятся события? Решим уже в следующем спектакле.

Кстати

Аксель Роуз тоже ломал ногу перед концертами. И пел в туре с AC/DC, перемещаясь по сцене на инвалидной коляске. "Ломалась" и Мадонна, но тоже продолжила концерты. А гитарист The Rolling Stones Кит Ричард упал с пальмы, желая сорвать самый сочный фрукт, после чего группа ушла на каникулы... На днях сломала палец солистка "Кис-Кис" Алина, но группа продолжила гастроли, чтобы не огорчать зрителей, уже раскупивших все билеты...