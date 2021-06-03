The Hatters покажут премьеру, несмотря на перелом у солиста

Теперь группе предстоит концерт в родном городе, в порту "Севкабель". Музыканты рассказали обозревателю "РГ", что менять программу не будут. Хотя как именно будет петь солист и скрипач Юрий Музыченко, пока неясно. То ли вновь будет прыгать у микрофона, но уже с костылем, то ли ему поставят на сцене стул?! Все будет зависеть от того, сколько ритмических вольностей позволит сломанная нога.
Но "нет худа без добра": чтобы на сцене вновь кипела энергия, на помощь придут друзья из Little Big, которые выступят в качестве специальных гостей. Эти группы считаются в нашем роке и рейве чемпионами по бегу и прыжкам вверх и сторону. А Юрий Музыченко и Илья Прусикин добрые друзья, даже хотели вместе поехать на "Евровидение", спеть песню Uno. Теперь часть их планов исполнится, правда, уже в Петербурге...
Накануне премьеры Юрий Музыченко ответил на вопросы "РГ".
Прежде вы не рассказывали, из-за чего попали в больницу. Готовили новый трюк для шоу?
Юрий Музыченко: Нет, ногу я сломал по полнейшей глупости - на даче! Хотел прыгнуть на пирс, а в итоге не допрыгнул и сломал большую берцовую кость. Операцию делали по новым технологиям, в больнице пролежал три дня, теперь хожу на костылях.
В принципе, уже могу даже стоять на ноге, а вот ходить и прыгать пока еще нет...Но концерт состоится!
Может, вынужденные каникулы полезно было бы посвятить записи альбома?! У The Hatters вышли два макси-сингла, где вы играли и джипси-панк, и хип-хоп со скрипкой и гармонью. Но диска пока не выпустили.
Юрий Музыченко: Пока разрешают давать концерты, мы лучше погоняем по гримеркам и концертным площадкам. А альбом запишем, когда будет перерыв.
С женой Аней вы не только поете в The Hatters, но после окончания театрального вуза играете и в "Лицедеях". Как к этому относится руководство театра при распределении ролей ? Получать интересные благодаря славе "Шляпников" проще, или вас стараются использовать только в каком-то одном амплуа?
Юрий Музыченко: В нашем театре все работает немного по-другому, так как это театральная клоунада. Там не на историю придумывается образ, а сначала придумывается актерам образ и потом уже на него пишется история. Следовательно, что ты придумаешь, то и будет тебя потом кормить. То есть роли не распределяются, а мы сами собираем свои будущие "образульники". Сколько времени в театре проведешь, столько ролей себе и напридумываешь.
В моем случае сейчас новых подвижек нет. Я участвую в старых постановках, которые были сделаны до успехов "Шляпников". Супруга моя, тем не менее, успела поставить свой моноспектакль Bathroom.
Все привыкли ждать от вас эмоциональных песен с яркими мелодиями и ироничными текстами. Рискованно ли было переключаться на сочинение музыки для спектакля? И планируете ли после своей Bathroom (то бишь "Ванная комната") поставить, например, и "Кухню"?! Все же мы проводим массу времени именно на кухнях: едим, смотрим телевизор, принимаем гостей или затеваем семейные ссоры.
Юрий Музыченко: Ну, вот видите, как я совершенно случайно и логично подвел себя и вас к этому вопросу. У моей супруги есть образ, "образульник" - странная, эпатажная женщина. Далее ее нужно поместить в какие-нибудь предлагаемые обстоятельства, желательно на контрапункте с ее образом. Методом исключения мы понимаем, что довольно забавно эта красивая, эффектная женщина будет выглядеть в туалете. Исходя из этого, начинают строиться шуточки, а там уже где-то находится сквозное действие, которое достраивается. И поверьте, через год-два этот спектакль заиграет совершенно другими красками, когда уже устоится. Писать музыку для этой работы было очень интересно, ведь я люблю все новое. Ну а куда потом переместятся события? Решим уже в следующем спектакле.
Кстати
Аксель Роуз тоже ломал ногу перед концертами. И пел в туре с AC/DC, перемещаясь по сцене на инвалидной коляске. "Ломалась" и Мадонна, но тоже продолжила концерты. А гитарист The Rolling Stones Кит Ричард упал с пальмы, желая сорвать самый сочный фрукт, после чего группа ушла на каникулы... На днях сломала палец солистка "Кис-Кис" Алина, но группа продолжила гастроли, чтобы не огорчать зрителей, уже раскупивших все билеты...