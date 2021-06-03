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02.06.2021 22:38
Рубрика: Экономика

Решение за кадрами

Бюджетные вложения в цифровую экономику влекут за собой частные инвестиции
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Эффект от инвестиций в цифровую среду не всегда виден с первого взгляда. Однако они существенно повышают не только качество жизни граждан, но и привлекательность территорий с точки зрения предпринимателей.
Новые технологии позволяют решать самые сложные образовательные задачи. Фото: РИА Новости www.ria.ru Новые технологии позволяют решать самые сложные образовательные задачи. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Новые технологии позволяют решать самые сложные образовательные задачи. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В результате деньги, которые вкладывает государство, влекут за собой дополнительные бизнес-инвестиции. Это показала реализация национальной программы "Цифровая экономика", которая вступила в активную фазу в российских регионах.

Инвестиции в человеческий капитал

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми

Один из проектов нацпрограммы - "Кадры для цифровой экономики". Сейчас компаниям, которые реализуют программы цифровой трансформации, остро не хватает высококвалифицированных специалистов. Дефицит составляет, по разным оценкам, от полумиллиона до миллиона человек в целом по стране. Это и узкие специалисты, и люди с кросс-функциональными компетенциями. Решая кадровую проблему, государство инвестирует в человеческий капитал, от которого напрямую зависят результаты экономического роста и социально-экономического развития территорий.

- Всех работодателей сразу мы не можем обеспечить квалифицированными кадрами. Пока ориентируемся на цель увеличить количество бюджетных мест на ИТ-специальности до 120 тысяч в год к 2024 году, - отмечает замглавы минцифры Евгений Кисляков, который является руководителем федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". - Все эти специалисты точно найдут себя в современной экономике и реализуют себя эффективно.

В Вологодской области в этом году увеличили контрольные цифры приема на бюджетные места по ИТ-специальностям в учебных заведениях как высшего, так и среднего звена. Так, в университетском колледже Вологодского государственного университета впервые появилось 50 бюджетных мест по специальности "Информационные системы и программирование".

Нынешних вологодских абитуриентов, выбравших цифровые специальности, уже ждут с нетерпением и в коммерческих, и в бюджетных организациях. Как и в целом по стране, на Вологодчине отмечается дефицит специалистов ИТ-сферы. Прежде всего это связано с масштабной цифровизацией всех сфер жизнедеятельности населения и отраслей экономики.

Компаниям, которые реализуют программы цифровой трансформации, остро не хватает специалистов

- Сейчас на волне находится тема цифровой трансформации всего, в том числе и физической культуры, - приводит пример начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев. - Развитие государственной информационной системы "Физическая культура и спорт" позволит вести реестр спортивных объектов, реестр спортивных судей, тренеров, геолокацию, запись в спортивные секции, учет систематически занимающихся и многое другое. Поэтому программисты нам очень нужны, мы действительно столкнулись с проблемой дефицита таких кадров в области.

Уборка в режиме онлайн

Другая цель нацпрограммы - перевести 95 процентов госуслуг в онлайн-формат к 2024 году. Причем многие услуги должны оказываться в так называемом проактивном виде - автоматически при возникновении определенной жизненной ситуации. Простой пример - оформление материнского капитала. Родители не должны думать, куда и какие документы им необходимо отправить. Умная система сделает все сама, получив уведомление о рождении ребенка.

Однако цифровизация огромных массивов информации касается не только населения, но и бизнеса. В Калининградской области, к примеру, внедрили четыре крупные информационные системы. Помимо регионального портала государственных услуг речь идет о сервисах, аккумулирующих цифровые данные о состоянии окружающей среды, уборке дорог и контрольно-надзорной деятельности. Что важно, работа носит прикладной характер.

Фото: Татьяна Кравченко
Потребность экономики в ИТ-специалистах растет с каждым годом

К примеру, в подсистему "Отходы" геоинформационной системы "Окружающая среда" загружаются данные о всех калининградских площадках с мусорными контейнерами. Там можно узнать дату и время выгрузки контейнеров, номер мусоровоза. А с помощью дорожного сервиса специалисты управления дорожного хозяйства в онлайн-режиме могут контролировать уборку областных трасс. Система с точностью до метра фиксирует, где прошли снегоуборщики, какие трассы обработаны смесью песка и соли, какие - нет.

Кроме того, в 2020 году в самом западном российском регионе создали Центр управления информационной безопасностью. Это своеобразный щит для информационных систем калининградских органов власти.

- Главная задача - предупреждать и предотвращать информационные удары в режиме реального времени, - поясняет министр цифровых технологий и связи эксклава Вадим Рыскаль. - Мы защищаем не только информацию государственной важности, но и персональные данные населения Калининградской области, которые содержатся в региональных государственных информационных системах.

Кабель прошел по дну

Еще одна цифровая инициатива, существенно повысившая инвестиционную привлекательность Калининградской области, связана со строительством подводной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп - Калининград". "Трасса" проходит по дну Балтийского моря и Финского залива. Реализация масштабного проекта длилась два года и завершилась в начале 2021-го.

Инвестиции составили чуть менее шести миллиардов рублей, и в основном речь идет о средствах федерального бюджета. Эти вложения имеют стратегическое значение для обеспечения информационной безопасности самого западного российского региона. Ведь все наземные линии связи, которые сейчас эксплуатирует эксклав, проходят через территории иностранных государств, в том числе Литвы, Латвии и Польши.

Новая "трасса" протяженностью 1115 километров станет резервной линией, напрямую связывающей сети связи Калининградской области и магистральную цифровую сеть РФ. Ее построил отечественный провайдер цифровых услуг и решений. Проект призван укрепить технологическую инфраструктуру Калининградской области, необходимую для реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ". Речь идет о повышении качества и надежности телемедицины, дистанционного образования, других важнейших информационных услуг и технологий.

- Благодаря решению президента, решениям, которые принимались на Совете безопасности, мы получили новые горизонты для развития цифровых коммуникаций в регионе, - подчеркивает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Мы теперь полностью зарезервированы, не зависим ни от каких геополитических и технологических пертурбаций.

Запас прочности нового кабеля рассчитан на объемы трафика, динамично увеличивающиеся в течение многих лет. Сейчас пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду. Но в случае необходимости ее можно расширить до восьми терабит в секунду, то есть в 80 раз.

Фото: Предоставлено Softline
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- Я рассчитываю, если говорить об инфраструктуре, что региону понадобятся новые мощности для развития гражданского порта, - рассуждает специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. - Кроме того, хотелось бы упомянуть о "Безопасном городе". Эта система хорошо работает, в регионе установлено уже 1,2 тысячи камер. И я знаю профессиональное мнение представителей МВД, действительно профессионалов, а не демагогов, что раскрываемость преступлений кратно увеличилась благодаря "Безопасному городу". Необходимо продолжать развивать эту систему. Но, конечно, главная стратегическая задача - это обеспечение безопасности и бесперебойной работы интернет-связи в Калининградской области. И мы эту задачу выполнили.

Точка зрения

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

- Будущие специалисты и лидеры России сегодня учатся в школе. Им только предстоит выбрать свою профессию. Школьники должны понимать, что изучение физико-математических дисциплин может стать основой для престижной и высокооплачиваемой работы, востребованной во всем мире. Задача государства - подготовить ИТ-специалистов международного уровня и создать условия комфортной жизни в России, чтобы не допустить оттока кадров. Это задача не только "Цифровой экономики", но и других национальных проектов, которые правительство реализует для достижения национальных целей к 2030 году.

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