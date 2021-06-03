Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи

Новости

С апреля саперы разминировали в Чечне более 90 га местности 21:03
Россия и Канада не открыли счет в первом периоде 20:52
Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций 20:52
Пушков прокомментировал совместные учения Сербии и НАТО 20:39
Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге 20:31
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 20:30
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 20:15
Украинки и белоруски разделись в честь Протасевича 20:12
Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства 20:09
Под завалами дома в Воронежской области погибли трое детей 20:04
Кудрин дал прогноз по прохождению пика мирового потребления нефти 19:59
МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном 19:58
Площадь пожара на машиностроительном заводе в Климовске выросла до 3 тысяч кв. м 19:44
Захарова отметила отсутствие реакции ЕС на посадку самолета Ryanair в Берлине 19:33
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2" 19:30
Рогозин хотел бы полететь в космос 19:28
Котяков рассказал, когда рынок труда в РФ вернется к докризисному уровню 19:26
Минпромторг: Объем нелегальной продукции в России снизился в три раза 19:23
Кириенко рассказал, что ждет от выборов в Госдуму 19:14
Беларусь зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" 19:10
Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо 19:01
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз 18:59
На Украине впервые продали тюрьму 18:49
Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу 18:48
ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 20:31
Рубрика: В мире

Микеланджело во всей чистоте

Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Группа итальянских реставраторов, объединившись с биологами из национального агентства новых технологий, с помощью бактерий сумела вернуть былое великолепие знаменитой капелле Медичи, над которой трудился Микеланджело Буонарроти. Эксперимент проходил в условиях строжайшей секретности. Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, однако уже спустя 60 лет после завершения строительства стены стремительно потускнели, а на скульптурах и саркофагах появились пятна странного характера. Реставраторы связывают эти метаморфозы с правителем Флоренции Алессандро Медичи. Его похоронили в часовне, но, судя по всему, тело герцога не было подвергнуто надлежащей обработке. Эксперты убеждены, что из-за этого бактериям удалось глубоко просочиться в высококачественный каррарский мрамор и нанести колоссальный урон творению Микеланджело.

Реставрацию в капелле проводили несколько раз, однако избавиться от особо стойких пятен так и не удалось. В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал сооружение с помощью инфракрасного излучения, в результате чего на скульптурах и двух гробницах были обнаружены кальцит, силикат, а также органические элементы. Это натолкнуло ученых на поиски более креативного решения проблемы.

Лучше всех с поставленной учеными задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7

Биолог Анна Роза Спрокати отобрала из коллекции почти 1000 штаммов восьми видов микробов, которые обычно используют для разложения нефти, полученной в результате разливов, и для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, вышеупомянутые силикаты и другие соединения, но при этом совершенно безвредны как для людей, так и для скульптур.

Предварительно проведя тест на участке мрамора за алтарем, ученые выяснили, что лучше всех с поставленной задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7, поглотившая с огромным аппетитом всю вековую грязь. Именно ее выпустили в часовню Медичи в разгар пандемии, уведомив общественность об успешном завершении "тайной операции" лишь сейчас.

В Италии продали невидимую скульптуру за 15 тысяч евро
В мире Европа Италия

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минфин сообщил об исключении доллара из Фонда национального благосостояния
МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз
Курс евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье