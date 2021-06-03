Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи

Реставрацию в капелле проводили несколько раз, однако избавиться от особо стойких пятен так и не удалось. В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал сооружение с помощью инфракрасного излучения, в результате чего на скульптурах и двух гробницах были обнаружены кальцит, силикат, а также органические элементы. Это натолкнуло ученых на поиски более креативного решения проблемы.
Биолог Анна Роза Спрокати отобрала из коллекции почти 1000 штаммов восьми видов микробов, которые обычно используют для разложения нефти, полученной в результате разливов, и для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, вышеупомянутые силикаты и другие соединения, но при этом совершенно безвредны как для людей, так и для скульптур.
Предварительно проведя тест на участке мрамора за алтарем, ученые выяснили, что лучше всех с поставленной задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7, поглотившая с огромным аппетитом всю вековую грязь. Именно ее выпустили в часовню Медичи в разгар пандемии, уведомив общественность об успешном завершении "тайной операции" лишь сейчас.