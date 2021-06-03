Украинки и белоруски разделись в честь Протасевича

Несколько гражданок Украины и Беларуси устроили возле штаб-квартиры Евросоюза в Польше акцию протеста в поддержку задержанного в Минске Романа Протасевича. Как передает strana.ua, чтобы привлечь к себе внимание, многие из них обнажились по пояс.

Активистки потребовали от Запада ввести санкции против Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair, а от ряда крупных международных компаний - прекратить сотрудничество с белорусскими предприятиями.

Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко.