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03.06.2021 20:12
Рубрика: В мире

Украинки и белоруски разделись в честь Протасевича

Текст: Юрий Когалов
Фото: twitter.com Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Несколько гражданок Украины и Беларуси устроили возле штаб-квартиры Евросоюза в Польше акцию протеста в поддержку задержанного в Минске Романа Протасевича. Как передает strana.ua, чтобы привлечь к себе внимание, многие из них обнажились по пояс.

Активистки потребовали от Запада ввести санкции против Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair, а от ряда крупных международных компаний - прекратить сотрудничество с белорусскими предприятиями.

Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко.

Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "подставили" соратники
В мире Европа Польша

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