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Умер Максим Лельков - генеральный директор компании "Бука"

Текст:   Богдан Бобров
03.06.2021,  
17:14
Фото: Бука/Twitter Фото: Бука/Twitter
Фото: Бука/Twitter

В официальном Twitter-аккаунте "Буки" опубликована информация о смерти Максима Лелькова, занимавшего в российской компании должность генерального директора с апреля текущего года.

До этого он 15 лет возглавлял в фирме проектный отдел. Коллеги вспоминают о нем, как об отличном руководителе и замечательном человеке.

Причина смерти не называется.

"Бука" - один из ведущих в России издателей и дистрибьюторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства. Компания основана в 1993 году.

интернет
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