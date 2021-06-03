Умер Максим Лельков - генеральный директор компании "Бука"

В официальном Twitter-аккаунте "Буки" опубликована информация о смерти Максима Лелькова, занимавшего в российской компании должность генерального директора с апреля текущего года.

Печальная новость, друзья… Не стало одного из ключевых руководителей "Буки" - Максима Лелькова. 15 лет он возглавлял проектный отдел, а в апреле стал Генеральным Директором. Максим был отличным руководителем и замечательным человеком. Наши искренние соболезнования близким. pic.twitter.com/QYNZmWhujI - Бука (@buka_ent) June 3, 2021

До этого он 15 лет возглавлял в фирме проектный отдел. Коллеги вспоминают о нем, как об отличном руководителе и замечательном человеке.

Причина смерти не называется.

"Бука" - один из ведущих в России издателей и дистрибьюторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства. Компания основана в 1993 году.