В Болгарии упрекнули США в шизофрении

Председатель болгарской политической партии АБВ и бывший министр внутренних дел Румен Петков возмутился политикой двойных стандартов, проводимой Вашингтоном.

Реакция Петкова последовала после введения минюстом США санкций в отношении трех граждан республики и подконтрольных им компаний. Под рестрикции попали беглый олигарх Васил Божков, экс-депутат Делян Пеевски и бывший замруководителя Государственного агентства технических операций Илко Желязков.

"Почему США демонстрируют шизофрению, вводя санкции против Божкова, но не замечают взяточников", - заявил Петков в интервью БНР. Он напомнил, что сам Божков уже признался, что в его незаконных схемах среди основных игроков фигурировали экс-премьер Бойко Борисов и бывший министр финансов Владислав Горанов.

Лидер АБВ предположил, что указанные политики "купили" себе безнаказанность, заключив сделку с США о приобретении военных истребителей за три млрд долларов. Кроме того, Петков посчитал достаточным для Белого Дома доказательством коррупции Борисова опубликованные фото, где тот спит рядом с пачками евро и пистолетом.

Председатель АБВ также предупредил, что от Вашингтона вряд ли стоит ожидать неоспоримых подтверждений причастности к преступлениям попавших под санкции лиц.