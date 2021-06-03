Начиная с 11 июня в одном из самых гангстерских городов США - Чикаго - начнет действовать новый устав полиции, который запретит стражам порядка пешую погоню за подозреваемыми в незначительных преступлениях. Потенциальное осложнение криминогенной обстановки в городе, о высокой вероятности которого уже заявили полицейские профсоюзы, похоже, не сильно пугает местные власти.

Толчком к изменениям полицейского устава в Чикаго послужило резонансное убийство стражем порядка в конце минувшего марта подозреваемого. То, что правоохранители в США стреляют много и при появлении малейших сомнений в исходящей от преступника опасности нажимают на спусковой крючок без предупреждения, - далеко не новость. Однако на этот раз от выпущенной полицейским пули скончался 13-летний Адам Толедо, что привлекло дополнительное внимание к этому ЧП. Как выяснилось, латиноамериканский подросток после произошедшей в районе двух часов ночи стрельбы решил сначала убежать от прибывшего на вызов офицера полиции, а затем прямо у него на глазах избавиться от пистолета.

Со следующей недели чикагских стражей закона накажут за пешее преследование преступников, совершивших ограбление

Резонансный огнестрельный инцидент перерос в бурную общественно-политическую дискуссию об очередном эпизоде превышения американскими стражами порядка своих полномочий (и это несмотря на попытку убежать и наличие оружия у Толедо). Тема для либеральных политиков в США благодатная: буквально на прошлой неделе страна отметила год с момента убийства полицейскими афроамериканца-рецидивиста Джорджа Флойда. Оно в буквальном смысле поставило Америку "на уши" - по всей стране в течение нескольких месяцев шли массовые протесты активистов движения "Черные жизни важны". Ту волну народного негодования прочно и небезуспешно оседлали политики-демократы, конъюнктурно обеспечив себе и кандидату от демпартии Джо Байдену поддержку избирателей на последних президентских выборах.

Хотя трагическая гибель Адама Толедо не привела к аналогичным протестам, тем не менее она послужила поводом к "закручиванию гаек" в отношении полиции Чикаго. Как сообщила газета USA Today, согласно утвержденному 12-страничному уставу начиная со следующей недели чикагским стражам закона в ряде случаев запрещается преследование в пешем порядке подозреваемых в преступлениях, не превышающих по тяжести класс "А". Поясним, что к этой категории относятся и нарушение общественного порядка, например публичное распитие алкоголя на улице, нахождение на территории чужой частной собственности и "криминальное нападение". Другими словами, совершившие такие деяния злоумышленники могут спокойно убегать от полиции без каких-либо опасений быть догнанными.

По странной логике разработчиков новой полицейской политики бежать за бандитом не стоит, "если необходимость ареста субъекта не стоит риска для офицера, общественности или самого субъекта". Кроме того, новые правила должны помочь добиться "деэскалации ситуации" и исключить трагедии наподобие убийства Толедо. В качестве альтернативы стражам порядка предписывается рассмотреть арест бросившегося наутек подозреваемого позже и обязательно дождаться помощи.

В итоге может выйти настоящий анекдот:

- Офицер! Вот бежит преступник, отобравший у меня сумочку, ловите его!

- Извините, мэм, нам не разрешено бегать за бандитами. Не беспокойтесь, мы обязательно поймаем его как-нибудь потом!

Правда, совсем не до смеха самим стражам порядка, от которых теперь можно безнаказанно убегать. Так, президент "Ордена братства полиции" (крупнейший профсоюз чикагских полицейских) Джон Катанзара уже заявил об опасности применения дисциплинарных мер против рядовых сотрудников, которые исходя из принципа "себе дороже будет" вообще откажутся от пеших погонь за подозреваемыми. К чему приведет "обрезание" полномочий полиции в третьем по величине мегаполисе США, прославленном криминальными подвигами Аль Капоне и других гангстеров, понятно - рост преступности неизбежен. "В Чикаго изымается больше оружия, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых. Большинство оружия изымается либо в результате остановки транспортного средства, либо в ходе пешей погони", - заявил Катанзара и призвал городские власти пересмотреть введенный для полиции запрет.

Впрочем, по данным издания Chicago Tribune, мэр города - афроамериканка и демократ Лори Лайтфут - сразу же заявила о полной поддержке нового полицейского устава. Для градоначальницы, недавно попавшей в громкий скандал из-за ее отказа отвечать на вопросы белых журналистов, ограничение служебных прав полиции в США - прямой путь к дополнительным политическим очкам. И в этом Лайтфут не уникальна. Так, в начале марта конгресс США принял закон о справедливости полиции имени Джорджа Флойда. Его буква и дух призваны положить конец чрезмерному применению силы стражами закона и стать отправной точкой масштабной реформы американской полиции в том числе для искоренения в ней позорного системного расизма. По данным комментаторов, инициаторы закона в лице демократов и президента США Байдена, несмотря на риск обострения криминогенной ситуации в стране, продолжают капитализировать политические дивиденды на "полицейской теме".