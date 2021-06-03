В Европе приступили к вакцинации подростков

С 15 июня во Франции от коронавируса начнут вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет. Прививать подростков этой возрастной категории уже начали в Румынии, ее примеру с 7 июня хотят последовать Германия и Польша, передает Euronews.

Восьмиклассник из Огайо Джозеф Костелло выиграл в лотерее для вакцинированных курс обучения в колледже,чему очень рады его родители. Фото: AP

Страны вынуждены идти на хитрости, чтобы ускорить темпы вакцинации. К примеру, в Южной Корее три крупнейшие сети кинотеатров предлагают скидки в 50-60 процентов на билеты посетителям, получившим хотя бы одну дозу прививки от коронавируса. Нужно лишь показать соответствующий сертификат на кассе. Организаторы панк-рок-шоу в американском Сент-Питерсберг, штат Флорида обещали привившимся билеты всего за 18 долларов, в то время как для невакцинированных граждан они обойдутся в 999,99 долларов. А в Нью-Йорке в некоторых прививочных пунктах за сделанную вакцину выдавали бесплатные недельные проездные на метро.

В Западной Вирджинии с 20 июня по 4 августа проведут лотерею для вакцинированных, где разыграют… пять сделанных на заказ охотничьих винтовок или пять таких же эксклюзивных дробовиков. Среди других призов - полтора миллиона долларов за первое место и полмиллиона за второе, два пикапа, пять пожизненных лицензий на охоту и рыбалку, а также сертификат на 25 поездок в парки штата по выходным. Кроме того, граждане в возрасте от 12 до 25 лет поборются за две полные четырехгодичные стипендии на обучение в любом вузе штата. Для участия достаточно иметь справку о хотя бы одной дозе прививки от коронавируса.

В Западной Вирджинии на лотерее для вакцинированных разыграют пять сделанных на заказ охотничьих винтовок

Аналогичную лотерею проведут и в Гонконге, только главным призом в ней станет квартира площадью почти 42 квадратных метра с одной спальней в округе Квун-Тонг. Стоят такие апартаменты примерно 1,4 миллиона долларов США. Условий всего два: быть постоянным резидентом Гонконга старше 18 лет и иметь сертификат о получении двух доз вакцины. Правда, на сегодняшний момент выполнением второго пункта могут похвастаться лишь около 20 процентов гонконгцев. Помимо квартиры также можно будет побороться и за 20 подарочных карт на сумму 100 тысяч гонконгских долларов. Претендовать на эти призы разрешат и непостоянным резидентам, в том числе держателям рабочих виз.

В Дубае местный Спортивный совет предоставил вакцинированным жителям бесплатные абонементы в некоторые фитнес-клубы. А в округе Мае Чаем в Таиланде за прививку можно получить... корову. Счастливого обладателя животного, которое стоит примерно 318 долларов, будут каждую неделю случайным образом выбирать из числа привившихся. Аналогичная акция проходит в небольшом городке в пригороде Манилы, столицы Филиппин. В другом городе этого региона среди вакцинированных жителей каждую неделю будут разыгрывать 25 килограмм риса. А в провинции Илокос Сур проведут лотерею, где призом станет земельный участок с домом. Помочь ускорить темпы вакцинации решила и австралийская авиакомпания Qantas, которая разыграет среди своих пассажиров годовой абонемент на бесплатные полеты эконом-классом для семей из четырех человек.