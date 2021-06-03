В Германии добровольцам заплатят 1200 евро в месяц

В Германии решили выяснить, как будут вести и чувствовать себя люди, если им не придется зарабатывать на жизнь. Начиная с июня 122 человека будут в течение трех лет получать 1200 евро в месяц и периодически заполнять подробные анкеты о своей жизни, своем самочувствии, эмоциональном состоянии. Такие же анкеты будут заполнять 1380 человек из контрольной группы, которым не будут платить. Так организаторы исследования надеются узнать, каким может быть влияние безусловного базового дохода на немецкое общество. А чтобы это исследование было репрезентативным для страны, они собрали два миллиона кандидатов на участие в программе, изучили их анкеты и отобрали участников в соответствии с данными федерального статистического управления Германии.

Сумма, которую будут выплачивать "подопытным" среднестатистическим жителям, рассчитана исходя из прожиточного минимума и стоимости потребительской корзины в стране. Организаторы считают, что при доходе меньше 1200 евро в месяц возможности жизнеобеспечения и участия в общественной жизни в ФРГ сильно ограничены. Финансируют проект 150 000 частных жертвователей, которые, по данным местной радиостанции Deutsche Welle, ежемесячно переводят деньги на счет основанной в 2014 году берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., координирующей исследования.

Партнерами проекта выступают серьезные научные организации - Институт немецкой экономики, Кёльнский университет и Max-Planck-Gesellschaft. И это неудивительно. Главный вопрос, который волнует всех исследователей, - как будет вести и чувствовать себя человек, если ему ничего не нужно будет делать, чтобы зарабатывать на жизнь. Одни считают, что люди будут сидеть перед телевизорами и поглощать фастфуд, другие - что у них появится возможность открыть свое дело, заняться тем, что их интересует, без страха остаться без средств к существованию. "Дискуссия о том, как повлияет на общество наличие у его членов безусловного базового дохода, основана на убеждениях. Мы хотим сделать ее реалистичной и говорить, опираясь на научные данные", - поясняют организаторы на сайте проекта. Там перечислены вопросы, ответы на которые они попытаются получить в ходе исследования. Например, по их данным, каждому второму жителю Германии угрожает профессиональное выгорание. Как отразится отсутствие необходимости работать на самочувствии? Одни отвечают, что будут чувствовать себя нереализованными, другие - что больше свободы и меньше принуждения дадут им чувство уверенности и здоровье. Для того чтобы это узнать, участникам предложат трижды - в начале, в середине и в конце проекта - сдать в лабораторию пробы волос. С их помощью можно определить уровень кортизола - гормона стресса - в организме.

Важный вопрос - как повлияет базовый доход на взаимоотношения в обществе и отношение к труду?

Еще один важный вопрос: как повлияет базовый доход на взаимоотношения в обществе и отношение к труду. Одни считают, что базовый доход убивает мотивацию и некому будет выполнять низкооплачиваемую работу, а другие - что он позволит людям быть креативнее и сделает их труд более плодотворным. Кто-то полагает, что люди станут более одинокими, а кто-то, что в обществе равных возможностей будет меньше зависти и больше доверия. Участникам нужно будет отчитаться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях семь раз за три года. Некоторым из них предложат пройти более подробное интервью. Но скептически настроенные ученые полагают, что полученная таким образом картина не является достоверной, потому что участники исследования знают, что по истечении трех лет они останутся без безусловного базового дохода и жизнь вернется на круги своя.

Похожий эксперимент проводился с 2016 по 2018 год в Финляндии. Там две тысячи безработных получали по 560 евро в месяц. Оказалось, что с ростом доходов у людей росла уверенность в себе и своем будущем, а также укреплялось доверие к государственным институтам. Но окончательные результаты оказались неоднозначными. Похожая попытка была сделана в Канаде, но быстро закончилась, так как оказалась слишком затратной.