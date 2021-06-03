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03.06.2021 05:01
Рубрика: В мире

В Китае сбежавшие из заповедника слоны нанесли ущерб в миллион долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стадо из 15 слонов, сбежавшее из заповедника, вытоптало посевы и нанесло ущерб Китаю на сумму более миллиона долларов. По данным государственного информационного агентства Синьхуа, слоны прошли 500-километровый путь от заповедника в Сишуанбаньна через юго-западную провинцию Юньнань до Юйси, города с населением 2,6 миллиона человек.

Фото: скориншот с www.youtube.com
Видео: пешеходы помогли испуганному слону перейти дорогу

Почему животные покинули заповедник - пока неясно. Во время своих "странствий" слоны нанесли более 400 повреждений местной инфраструктуре. Только в уездах Юаньцзян и Шипин они уничтожили 56 гектаров сельскохозяйственных угодий. Животные также нанесли серьезный ущерб местным жителям. Так жителям города Эшан было приказано оставаться в помещениях, а пешеходов и автомобили эвакуировали после того, как слоны бродили по городским улицам в течение шести часов.

Власти создали 24-часовой командный центр для наблюдения за слонами после того, как они были замечены в районе Хунта в Юйси. Более 360 человек, 76 полицейских автомобилей, мощных грузовиков и девять дронов мобилизованы для выполнения этой задачи. Также заготовлено 18 тонн корма для животных.

Сбежавшее стадо состоит из шести взрослых самок, трех взрослых самцов, трех половозрелых особей и трех телят, сообщает CNN. По данным Всемирного фонда дикой природы, азиатские слоны - самые крупные наземные млекопитающие в Азии. Они считаются охраняемым видом в Китае, и около 300 из них живут в провинции Юньнань.

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