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03.06.2021 17:59
Рубрика: Общество

В Китае запретят иностранные школьные программы и репетиторов

Текст: Диана Ковалева, Ксения Колесникова
С нового учебного года власти Китая запретят использовать иностранные программы обучения, начиная с детского сада и вплоть до девятого класса.

Кроме того, иностранным организациям запретили владеть частными школами на ступени обязательного 9-летнего обучения. А основным средним школам теперь запрещается проводить отбор детей через экзамены, учреждать частные школы или самим принимать такой статус.

Фото: iStock
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Что все эти законодательные нововведения означают? Как заявил представитель консалтинговой организации по вопросам британской системы образования в Пекине Джулиан Фишер, школ, работающих по зарубежным программам обучения, в Китае всего несколько тысяч - и это капля в море, учитывая, сколько всего в стране учреждений среднего уровня образования. "Основное внимание в этом законе уделяется тому, чтобы не дать государственным школам в Китае попытаться взять на себя некоторые функции частных школ, такие как сбор денег", - цитирует Фишера новостной портал The Pie News.

Вопрос о том, сколько юаней китайские родители выделяют на образование своих детей, волнует власти КНР уже несколько лет. В Пекине уверены: чем больше траты, тем меньше желание завести еще одного ребенка, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. А стране нужно срочно поднимать стремительно снижающийся показатель рождаемости. Поэтому китайское правительство готовит также пакет реформ в области репетиторства - рынка, объем которого в Китае за последние годы вырос до 120 миллиардов долларов.

Согласно предварительным вариантам будущего закона, который, как ожидается, будет готов уже в июне, власти запретят репетиторские занятия в стенах школ, а также по выходным. Кроме того, будет ограничено допустимое время репетиторских занятий вне класса в будние дни - особенно это коснется английского языка и математики. Напомним, ранее в Китае также запретили проводить прямые трансляции уроков для несовершеннолетних после 21:00. Таким образом власти хотят бороться с недосыпом школьников.

Как устроена система образования в Китае?

Есть начальная школа (обычно 6 лет) и средняя школа первой ступени (7-9 классы): это - база, она единая и обязательная для всех. Принимать в началку и среднюю школу в Китае должны без экзаменов, по "прописке". Поэтому, чтобы устроить своего ребенка в хорошую школу, многие городские семьи специально покупают квартиры рядом с известными школами или временно прописываются поблизости, у родственников.

Старшая школа - 10,11,12-е классы - уже не обязательная, по желанию. Такие школы создаются не только государством, но при крупных компаниях, при университетах. За учебу в старшей школе родителям придется платить. А ребенку придется сдать очень серьезные экзамены.

Домашка под камерой

Между тем, прямо сейчас в Китае огромную популярность стали набирать настольные лампы со встроенными камерами, через которые родители могут следить за своими детьми, пока те делают уроки. Одна камера показывает лицо ребенка, а вторая сверху смотрит на его рабочий стол. В каждой лампе также есть небольшой сенсорный экран со встроенным искусственным интеллектом, который может помогать детям с заданиями, например, с математикой или трудными словами. Через него репетиторы или родители могут также общаться с ребенком. Стоит такое чудо техники 120 долларов. Но есть модель подороже, за 170 долларов, которая вдобавок еще и отправляет родителям оповещение с фотографией каждый раз, когда их чадо начинает сутулиться. Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта модель была целиком распродана еще в начале мая. Только за первый месяц продаж было распродано более 10 тысяч ламп.

Компетентно

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:

- Здесь я вижу две совершенно четкие тенденции. Первая - стремление Китая сохранить национальную идентичность, поддерживать в системе образования именно свои, а не чужие, культурные ценности. Это мировой тренд. В России, например, уже очень давно ни одна частная школа не может получить аккредитацию и выдавать аттестаты государственного образца, если она не докажет соответствие своих уроков российским стандартам (ФГОС). А без аттестата и без ЕГЭ путь в российские вузы закрыт.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Кроме того, у нас в системе образования с прошлого года включается очень сильный воспитательный компонент, который транслирует именно российскую систему ценностей. В школах, колледжах, детсадах и даже вузах внедряются новые программы воспитания. Классные руководители за эту работу получают специальную надбавку.

В ближайшие месяцы должны быть утверждены новые школьные стандарты (ФГОС). Главная "новинка" - в том, что вместо общих формулировок в них будет прописано очень конкретное содержание: темы, формулы, даты, персоны и т.п. Что ребенок должен пройти, например, по истории - к концу девятого класса, а что - по обществознанию. И так по каждому школьному предмету и каждому классу.

Это значит, что учитель сможет выбирать способы преподнесения материала, методику. Но в конце школы - обязательно показать соответствующий госстандарту результат: тот минимум, которому ребенок научился. Все это будет работать на создание единого образовательного пространства в России, на развитие у детей гражданской идентичности. Так что Китай здесь - далеко не первопроходец.

Вторая важная тенденция - забота о здоровье детей. Китайские власти очень обеспокоены сложившейся ситуацией, когда дети испытывают колоссальную академическую нагрузку. Ограничение репетиторства - попытка вернуть китайским детям детство. У нас в России тоже в последнее время много говорят о перегрузке детей, особенно при подготовке к ЕГЭ. Но каких-то фундаментальных шагов в этом плане пока не предпринимается.

Ольга Машкина, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова:

- За последние годы не только экономика, но и система образования Китая сделала огромный рывок. Коллеги добились колоссальных успехов. Вспомните историю: за неполные два столетия Китай пережил опиумные войны, попытки колонизации, гражданские и мировые войны, страшный голод и разруху …

Только в 80-е годы прошлого века Китай взял курс на политику открытости, начал активно перенимать передовой опыт Запада: заимствовать технологии, учебные пособия и методики. Впитывать все с невероятной скоростью, и постепенно адаптировать у себя. Огромное количество китайских студентов отправлялись на обучение в другие страны за счет различных грантов и средств семей, это во многом позволило вырастить поколение квалифицированных, мыслящих по-новому деловых людей, что сыграло огромную роль в экономическом росте.

Но в какой-то момент пришло понимание, что процесс "вестернизации" молодежи зашел в Китае слишком далеко. У многих современных жителей Поднебесной благополучие ассоциируется с западным миром, и они стараются через образование дать возможность ребенку интегрироваться в западное общество. Одновременно это накладывается на традиционную для Китая сверхценность образования. Китайцы воспринимают академическую успешность ребенка как "путевку" в хороший вуз, на хорошую государственную или корпоративную работу.

Итог? В "хороших" детских садах в Пекина или Шанхая плата за месяц может достигать 140 тысяч рублей (если перевести юани в наши рубли). За это родители получают расписанный по секундам "рабочий день" детсадовца: иностранные языки, спорт, музыкальные инструменты, чтение, письмо, счет. Уже к начальной школе китайские дети, зачастую, приходят в состоянии стресса и перегрузок. А в школах это только усиливается.

Фото: iStock
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И когда я слышу, что российские дети перегружены, я просто не могу с этим согласиться. Потому что китайские - перегружены гораздо больше. По международным исследованиям качества образования, четыре китайские провинции занимают одну из лидирующих позиций в мире по математике, естественнонаучным предметам, восприятию сложных текстов. Однако, чтобы этого добиться, китайским школьникам приходится тратить на учебу на 20 часов в неделю больше, чем ребятам с такими же результатами из Финляндии.

Китайские родители готовы платить действительно огромные деньги за дополнительные занятия ученика. Правда, только за те, которые сами считают нужными и полезными. Мнение ребенка при этом, чаще всего, вообще не берется в расчет.

"Нельзя получать оценки ниже пятерок", "нельзя выбирать внеклассные занятия просто по интересу", "твои одноклассники - это твои конкуренты в борьбе за место в лучшей школе, лучшем вузе, лучшем месте работы", -  вот примерно на такой идеологии строится воспитание детей в Китае. Дети действительно очень много зубрят, их рабочий день заканчивается ближе к ночи. А любая ступенька наверх сопровождается экзаменом.

Власти осознают масштаб проблемы. В школах большое внимание уделяется физкультуре. И ограничение репетиторства - это еще один закономерный шаг. Он направлен не на сокращение расходов родителей на образование, и даже не на повышение рождаемости, а в первую очередь - на сохранение здоровья детей.

Параллельно с этим в Китае проходит увлечение Западом. Сегодня в Поднебесной уже ни один крупный бизнес не может принадлежать только иностранному собственнику. Это всегда будет совместное предприятие, где китайская сторона будет активно участвовать в управлении. Яркий пример - совместный университет МГУ и Пекинского политеха, созданный в Шеньчжэне. В этом свете запрет полностью иностранных образовательных программ в детсадах и школах - тоже, в общем-то закономерность. Это защита национальных интересов.

И вот еще любопытный факт. После начала торговых войн Китая и США, многие американские вузы потеряли до 40 процентов своей выручки просто из-за того, что в отношении приема китайских абитуриентов появились ограничения, в том числе визовые. Эта страна приходит к своей уникальной системе образования, основанной на традиционных китайских культурных ценностях, но вобравшей в себя лучшие зарубежные практики, которые бы позволили КНР конкурировать с Западом.

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