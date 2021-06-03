В Китае запретят иностранные школьные программы и репетиторов

С нового учебного года власти Китая запретят использовать иностранные программы обучения, начиная с детского сада и вплоть до девятого класса.

Кроме того, иностранным организациям запретили владеть частными школами на ступени обязательного 9-летнего обучения. А основным средним школам теперь запрещается проводить отбор детей через экзамены, учреждать частные школы или самим принимать такой статус.

Что все эти законодательные нововведения означают? Как заявил представитель консалтинговой организации по вопросам британской системы образования в Пекине Джулиан Фишер, школ, работающих по зарубежным программам обучения, в Китае всего несколько тысяч - и это капля в море, учитывая, сколько всего в стране учреждений среднего уровня образования. "Основное внимание в этом законе уделяется тому, чтобы не дать государственным школам в Китае попытаться взять на себя некоторые функции частных школ, такие как сбор денег", - цитирует Фишера новостной портал The Pie News.

Вопрос о том, сколько юаней китайские родители выделяют на образование своих детей, волнует власти КНР уже несколько лет. В Пекине уверены: чем больше траты, тем меньше желание завести еще одного ребенка, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. А стране нужно срочно поднимать стремительно снижающийся показатель рождаемости. Поэтому китайское правительство готовит также пакет реформ в области репетиторства - рынка, объем которого в Китае за последние годы вырос до 120 миллиардов долларов.

Согласно предварительным вариантам будущего закона, который, как ожидается, будет готов уже в июне, власти запретят репетиторские занятия в стенах школ, а также по выходным. Кроме того, будет ограничено допустимое время репетиторских занятий вне класса в будние дни - особенно это коснется английского языка и математики. Напомним, ранее в Китае также запретили проводить прямые трансляции уроков для несовершеннолетних после 21:00. Таким образом власти хотят бороться с недосыпом школьников.

Как устроена система образования в Китае?

Есть начальная школа (обычно 6 лет) и средняя школа первой ступени (7-9 классы): это - база, она единая и обязательная для всех. Принимать в началку и среднюю школу в Китае должны без экзаменов, по "прописке". Поэтому, чтобы устроить своего ребенка в хорошую школу, многие городские семьи специально покупают квартиры рядом с известными школами или временно прописываются поблизости, у родственников.

Старшая школа - 10,11,12-е классы - уже не обязательная, по желанию. Такие школы создаются не только государством, но при крупных компаниях, при университетах. За учебу в старшей школе родителям придется платить. А ребенку придется сдать очень серьезные экзамены.

Домашка под камерой

Между тем, прямо сейчас в Китае огромную популярность стали набирать настольные лампы со встроенными камерами, через которые родители могут следить за своими детьми, пока те делают уроки. Одна камера показывает лицо ребенка, а вторая сверху смотрит на его рабочий стол. В каждой лампе также есть небольшой сенсорный экран со встроенным искусственным интеллектом, который может помогать детям с заданиями, например, с математикой или трудными словами. Через него репетиторы или родители могут также общаться с ребенком. Стоит такое чудо техники 120 долларов. Но есть модель подороже, за 170 долларов, которая вдобавок еще и отправляет родителям оповещение с фотографией каждый раз, когда их чадо начинает сутулиться. Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта модель была целиком распродана еще в начале мая. Только за первый месяц продаж было распродано более 10 тысяч ламп.

Компетентно

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:

- Здесь я вижу две совершенно четкие тенденции. Первая - стремление Китая сохранить национальную идентичность, поддерживать в системе образования именно свои, а не чужие, культурные ценности. Это мировой тренд. В России, например, уже очень давно ни одна частная школа не может получить аккредитацию и выдавать аттестаты государственного образца, если она не докажет соответствие своих уроков российским стандартам (ФГОС). А без аттестата и без ЕГЭ путь в российские вузы закрыт.

Кроме того, у нас в системе образования с прошлого года включается очень сильный воспитательный компонент, который транслирует именно российскую систему ценностей. В школах, колледжах, детсадах и даже вузах внедряются новые программы воспитания. Классные руководители за эту работу получают специальную надбавку.

В ближайшие месяцы должны быть утверждены новые школьные стандарты (ФГОС). Главная "новинка" - в том, что вместо общих формулировок в них будет прописано очень конкретное содержание: темы, формулы, даты, персоны и т.п. Что ребенок должен пройти, например, по истории - к концу девятого класса, а что - по обществознанию. И так по каждому школьному предмету и каждому классу.

Это значит, что учитель сможет выбирать способы преподнесения материала, методику. Но в конце школы - обязательно показать соответствующий госстандарту результат: тот минимум, которому ребенок научился. Все это будет работать на создание единого образовательного пространства в России, на развитие у детей гражданской идентичности. Так что Китай здесь - далеко не первопроходец.

Вторая важная тенденция - забота о здоровье детей. Китайские власти очень обеспокоены сложившейся ситуацией, когда дети испытывают колоссальную академическую нагрузку. Ограничение репетиторства - попытка вернуть китайским детям детство. У нас в России тоже в последнее время много говорят о перегрузке детей, особенно при подготовке к ЕГЭ. Но каких-то фундаментальных шагов в этом плане пока не предпринимается.

Ольга Машкина, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова:

- За последние годы не только экономика, но и система образования Китая сделала огромный рывок. Коллеги добились колоссальных успехов. Вспомните историю: за неполные два столетия Китай пережил опиумные войны, попытки колонизации, гражданские и мировые войны, страшный голод и разруху …

Только в 80-е годы прошлого века Китай взял курс на политику открытости, начал активно перенимать передовой опыт Запада: заимствовать технологии, учебные пособия и методики. Впитывать все с невероятной скоростью, и постепенно адаптировать у себя. Огромное количество китайских студентов отправлялись на обучение в другие страны за счет различных грантов и средств семей, это во многом позволило вырастить поколение квалифицированных, мыслящих по-новому деловых людей, что сыграло огромную роль в экономическом росте.

Но в какой-то момент пришло понимание, что процесс "вестернизации" молодежи зашел в Китае слишком далеко. У многих современных жителей Поднебесной благополучие ассоциируется с западным миром, и они стараются через образование дать возможность ребенку интегрироваться в западное общество. Одновременно это накладывается на традиционную для Китая сверхценность образования. Китайцы воспринимают академическую успешность ребенка как "путевку" в хороший вуз, на хорошую государственную или корпоративную работу.

Итог? В "хороших" детских садах в Пекина или Шанхая плата за месяц может достигать 140 тысяч рублей (если перевести юани в наши рубли). За это родители получают расписанный по секундам "рабочий день" детсадовца: иностранные языки, спорт, музыкальные инструменты, чтение, письмо, счет. Уже к начальной школе китайские дети, зачастую, приходят в состоянии стресса и перегрузок. А в школах это только усиливается.

И когда я слышу, что российские дети перегружены, я просто не могу с этим согласиться. Потому что китайские - перегружены гораздо больше. По международным исследованиям качества образования, четыре китайские провинции занимают одну из лидирующих позиций в мире по математике, естественнонаучным предметам, восприятию сложных текстов. Однако, чтобы этого добиться, китайским школьникам приходится тратить на учебу на 20 часов в неделю больше, чем ребятам с такими же результатами из Финляндии.

Китайские родители готовы платить действительно огромные деньги за дополнительные занятия ученика. Правда, только за те, которые сами считают нужными и полезными. Мнение ребенка при этом, чаще всего, вообще не берется в расчет.

"Нельзя получать оценки ниже пятерок", "нельзя выбирать внеклассные занятия просто по интересу", "твои одноклассники - это твои конкуренты в борьбе за место в лучшей школе, лучшем вузе, лучшем месте работы", - вот примерно на такой идеологии строится воспитание детей в Китае. Дети действительно очень много зубрят, их рабочий день заканчивается ближе к ночи. А любая ступенька наверх сопровождается экзаменом.

Власти осознают масштаб проблемы. В школах большое внимание уделяется физкультуре. И ограничение репетиторства - это еще один закономерный шаг. Он направлен не на сокращение расходов родителей на образование, и даже не на повышение рождаемости, а в первую очередь - на сохранение здоровья детей.

Параллельно с этим в Китае проходит увлечение Западом. Сегодня в Поднебесной уже ни один крупный бизнес не может принадлежать только иностранному собственнику. Это всегда будет совместное предприятие, где китайская сторона будет активно участвовать в управлении. Яркий пример - совместный университет МГУ и Пекинского политеха, созданный в Шеньчжэне. В этом свете запрет полностью иностранных образовательных программ в детсадах и школах - тоже, в общем-то закономерность. Это защита национальных интересов.

И вот еще любопытный факт. После начала торговых войн Китая и США, многие американские вузы потеряли до 40 процентов своей выручки просто из-за того, что в отношении приема китайских абитуриентов появились ограничения, в том числе визовые. Эта страна приходит к своей уникальной системе образования, основанной на традиционных китайских культурных ценностях, но вобравшей в себя лучшие зарубежные практики, которые бы позволили КНР конкурировать с Западом.